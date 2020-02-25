Tuesday, 25 February 2020, 10:59 HKT/SGT Share:

來源 百盛商業集團有限公司 百盛公佈集團截至二零一九年十二月三十一日止之全年業績

香港, 2020年2月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的時尚生活概念連鎖零售商百盛商業集團有限公司（「百盛」或「公司」，聯同其附屬公司統稱為「本集團」；港交所股份代號：3368.HK），於今天公佈其截至二零一九年十二月三十一日止（「回顧年度」）之全年業績。



二零一九年，中國經濟多方面面臨下行壓力，對整體消費市場亦帶來一定影響。然而，消費市場相對其他市場而言，依然是一個抗風險能力更強的行業。回顧年度內，本集團透过積極推動零售業態多元化佈局，重點拓展個別消費板塊業務，加強旗下產品組合，於二零一九年依然取得穩健的業務表現。本集團錄得銷售所得款項總額為人民幣14,181.2百萬元（含增值稅），較去年下降6.7%，主要由於二零一九年度關閉業績表現欠佳的門店及同店銷售下降。本集團經營收益總額增長人民幣178.2百萬元或3.7%至人民幣5,026.0百萬元，經營利潤較去年同期增加179.3%至人民幣474.5百萬元。二零一九年同店銷售下降3.9%。



定位差異化產生協同效應

經過過去一段時間的業務轉型後，本集團審時度勢，適時作出業務擴充，並靈活運用各種營運模式和資產安排，以進一步鞏固百盛作為中國領先時尚生活概念零售商的地位。二零一九年六月，本集團取得中國江西省南昌市地鐵1號線「八一館」站上蓋物業的使用權，物業總面積為4.29萬平方米，南昌八一館店於二零二零年一月十六日正式揭幕。该物業位於南昌老城區繁盛的中山路，處於兩條地鐵線的交匯，與南昌中山路店僅一路之隔。中山路店薈萃高檔品牌，而八一館店則主打年輕時尚路線，兩者透過市場定位差異化，緊密聯動並產生協同效應，輻射更廣的目標消費人群，從而使本集團更有彈性地發揮多元化零售優勢。



策略性擴張業務版圖

百貨業務方面，本集團計劃在中國山西省大同市開設第二家百貨店，預計於二零二零年第二季度開幕。這家新店計劃以「百貨店暨商場綜合體」的方式營運，使物業的零售組合更多元化，這符合本集團「一市多店」的市場定位差異化規劃，使各店能服務更多不同消費習慣的顧客。此外，集團位於中國貴州省銅仁市百貨店的籌備工作亦全速進行，預計於二零二零年第二季度投入服務。



美妝板塊表現理想

美妝板塊，是本集團近年來積極開拓的領域，並錄得十分理想的市場表現。本集團亦注重在此領域進行商業模式的創新與探索，其中，本集團開設的美妝概念店「Parkson Beauty」市場反應理想，深受客戶追捧。其吸引了多個國際美妝品牌的入駐，為消費者打造了全新的美妝升級體驗。目前「Parkson Beauty」已在長沙、青島和南寧共有三個零售點，已躋身成為領先的高端美妝品牌集合店。為大力提升美妝板塊的品牌形象與知名度，本集團策略性安排了一系列市場推廣活動。值得一提的是，在二零一九年十一月，「Parkson Beauty」邀請了馬來西亞國寶級羽毛球運動員李宗偉蒞臨其長沙IFS店當「一日店長」體驗，該活動吸引了大量消費者和粉絲的參與，備受矚目。



快時尚板塊前景亮麗

除美妝板塊外，快時尚板塊為本集團另一嶄新的業務發展方向。二零一九年，本集團成功推出自家快速時裝品牌「evry-D」，並在短期內以專櫃形式成功落戶五家零售店。其憑藉獨特的品牌理念及商業模式，備受消費者和業界矚目，這也是百盛在業務轉型及創新方面的新動向。隨著年輕一代消費力量的與日俱增，集團計劃在二零二零年將繼續擴張「evry-D」專櫃的規模，提升其品牌影響力，並進一步擴大其市場份額。另外，本集團亦積極與其他品牌營運商展開商討，尋求可行的跨界合作，透過多種渠道的運營模式，致力推進集團時尚板塊的長遠發展，未來可期。



百盛管理團隊表示：「儘管預期來年宏觀經濟環境繼續不明朗，本集團對中國零售業表現仍持樂觀態度。透過過去幾年的努力實踐，我們看見策略轉型爲本集團帶來的顯著成果。藉此時機，我們會適時擴大業務規模，以迎合快速的現代生活節奏，充分滿足顧客對愉悅購物體驗的追求。通過打造「一站式」的綜合消費場所，充分發揮集團在商品營銷、物流配送以及數據收集等方面的優勢，進而確保顧客享受到全方位、輕鬆的購物體驗。



「百盛會繼續執行以多元化零售業態提升品牌及產品種類，進一步拓展全渠道營銷為核心的策略，發展旗下各個業務板塊，包括以 「Parkson Beauty」為領導的美妝板塊以及自家快速時裝品牌「evry-D」引領的時尚板塊等。集團將積極加強旗下品牌與其他品牌間的通力合作，創造更多互動效應，並不斷提升品牌知名度及產品品質。我們相信，憑藉本集團的多元化業務策略以及在中國零售市場的領先地位，集團能夠持續為顧客提供最優質的服務，並在具挑戰性的零售業環境當中取得良好表現，推動集團長遠發展。」



關於百盛商業集團有限公司



百盛商業集團有限公司（「百盛」）為一家中國國內領導時尚生活概念的連鎖零售商。截至二零一九年十二月三十一日，本集團在中國27個城市運營管理38家百盛門店（包括概念店「Parkson Beauty」）、1家金獅廣場、2家百盛優客城市廣場、超市、服飾及餐飲門店。



百盛在中國擁有超過二十年零售經驗，相當瞭解市場發展及顧客需求。為迎合年輕及不斷增長的中至中高等收入富裕顧客的需求，百盛匯聚購物、餐飲及娛樂等元素，並綜合綫上綫下渠道，提供時尚生活概念的零售體驗。







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