賽伯樂國際擬收購杭州旭航

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|Tuesday, 25 February 2020, 09:01 HKT/SGT
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來源 賽伯樂國際控股有限公司
|進軍互聯網及新媒體廣告領域
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香港, 2020年2月25日 - (亞太商訊) - 香港上市公司賽伯樂國際控股有限公司(「賽伯樂國際」) (股份編號：1020.HK)今日欣然宣佈與潛在賣方訂立意向書，擬收購杭州旭航網絡科技有限公司(「杭州旭航」)不少於51%的權益。根據意向書條款，賣方將通過成立目標公司來進行公司重組，並促使杭州旭航的所有股權持有人將其全部股權轉讓給目標公司，使杭州旭航連同其附屬公司於重組完成後由目標公司全資擁有。
杭州旭航為一家在中國註冊成立的公司，主要業務範疇包括新媒體營銷服務、海外DSP廣告宣傳、跨境電子商務以及國內廣告宣傳業務。該公司的主要客戶群包括中國領先的搜索引擎公司、社交媒體平台、手機廣告供應商、中國地方政府及多家具規模的應用程式開發商。目前，杭州旭航擁有約100多位在不同平台如微信公眾號、今日頭條、抖音及小紅書等廣播的合約網絡紅人，粉絲人數超過1.3億，使廣告能快速及有效地推廣。除廣告推送及發放外，杭州旭航亦進行跨境電子商務，包括產品代理及直接銷售國內商品至海外地區。杭州旭航已擁有穩定的客戶群及線上商務平台，並具備良好的業務往績及盈利表現。
賽伯樂國際董事會深信，憑藉公司豐富的電子商務以及互聯網在線教育業務的經驗，是次收購將有利公司挖掘移動互聯網業務所帶來之商機，開拓新媒體及移動互聯網廣告領域。由於大眾消費模式已逐漸從傳統實體商店購物改變為線上購物，從而引伸出多元化線上廣告的高速發展及龐大需求，因此公司將致力把握機遇，發展移動互聯網和新媒體的廣告推送服務及商品營銷服務，預計將為公司帶來新的收入來源，並擴大公司在電子商務及資訊科技行業的業務發展，符合公司及股東整體的最佳利益。2019年上半年，賽伯樂國際實現扭虧為盈，收入上升27.5%至約人民幣1.44億元，公司擁有人應佔溢利約達人民幣2,080萬元。
賽伯樂國際一直致力於電子商務以及互聯網在線教育業務，最近發展在線業務，持續對各國的網絡購物習慣進行評估，探索更多的在線市場平台擴大銷售，管理層更通過互聯網將更多的業務拓展到反向物流鏈，為電子商務業務貢獻額外價值。公司的互聯網在線教育業務，在中國的強勁需求下取得了良好的回報和市場發展。公司的附屬公司透過VIE安排監控在線業務，通過教育平台及服務為用戶提供更新信息及軟體，從而促進細分業務增長，並為市場擴張配置良好資源。今年初，新冠肺炎疫情嚴重爆發並蔓延至全球，大眾期望在悲觀情緒下物色具發展前景的公司。由於疫情肆虐，大部份中國城市及香港政府均要求學校暫時停課，許多學校紛紛使用線上教學，相信線上教育將越來越普及。公司預料未來網上業務如電子商務、線上營銷及互聯網在線教育業務在市場環境及趨勢的帶動下，相關業務需求料將會大幅增加。
公司主席兼大股東朱敏先生為賽伯樂（中國）投資集團(「賽伯樂投資」) 的創辦人及董事長，該公司實力雄厚，成立於2005年，為一家擁有科技、資本及國際化三大優勢的公司，爲區域的新興産業發展提供綜合服務的投資集團。作爲中國私募股權基金的領導者之一，賽伯樂重點關注具有强大整合潛力和平台價值的新興産業，助力傳統産業互聯網+轉型升級，培育全球領先的新興産業領跑者，讓企業插上互聯網與資本的翅膀。其中重點投資領域為以雲計算、大數據和人工智能為代表的新一代基礎設施、產業「互聯網+」、區域眾創生態和城市國際化環境提升。賽伯樂投資擁有規模龐大的管理資金，多年來成功投資多間公司，當中不乏已迅速增長並成功上市，如於美國納斯達克股票交易所上市的Zoom Video Communications（NASDAQ：ZM），其市值已愈290億美元；於深圳證券交易所上市的每日互動（300766.SZ），總市值約人民幣170億元；以及國內知名企業包括微醫集團、連連科技、豬八戒和阿優文化科技等等。
有關賽伯樂國際控股有限公司
賽伯樂國際控股有限公司(股份編號：1020.HK)於2010年7月7日於香港交易所主板上市。於2017年2月，朱敏先生入股，成為主席兼大股東。目前公司主要從事電子商務及互聯網線上教育服務，並積極實現多元化發展，開拓更多互聯網相關業務。
朱敏先生是備受尊崇的中國企業家，亦是中國著名私募股權及創業投資基金賽伯樂(中國)投資集團 ( 「賽伯樂投資」)的創始人兼董事長。賽伯樂投資為2015年《福布斯》中國最佳創業投資機構之一。
朱敏先生於電腦、網絡通訊及服務領域擁有非常多年的資深經驗，於國際投資界享負盛名，所獲榮譽眾多。其發明了「基於互聯網的實時互動多媒體通訊技術」及擁有20多項專利而成為美國該領域上著名之科學家，於2002年被《商業週刊》列為全球電子商務25位最具影響力的人物之一。朱敏先生於2008年及2009年被《福布斯》選為中國最佳創業投資人之一。2016年首屆中國眾創大會上，獲得中國創新創業先鋒稱號。
Feb 25, 2020, 09:01 HKT/SGT
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部門 金融, 业务
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