Monday, 24 February 2020, 20:15 HKT/SGT Share:

來源 知臨集團有限公司 知臨集團開始商業化山藥生物活性營養片劑並在香港簽署銷售分銷協議

香港, 2020年2月24日 - (亞太商訊) - 致力於開發創新療法以解決全球未被滿足的醫療需求的生物製藥公司知臨集團 (納斯達克股票代碼:APM),公佈商業化其膳食補充劑,該產品適用於伴有症狀的更年期女性。補充劑由含有“DOI”(一種生物活性成分)的萃取山藥粉製成,乃知臨集團鑒於消費者對營養產品的追求和關注日益增長而推出的非激素產品主。據估計到2030年全球將會有12億更年期或更年期後的婦女1。全球針對婦女更年期症狀的保健品市場預計在2025年會超過500億美元,2016-2025年複合增長率為16.4%2。該膳食補充劑最先會在香港商業化和銷售;公司正在尋求相關的監管許可,以期在其他主要司法管轄區域銷售該產品。



作為商業化的一部分,知臨集團通過其全資子公司Nativus Life Sciences Limited與萬天茶行有限公司簽訂了區域分銷協定,該集團公司的總部位於香港,公司經營多種家用品牌,包括陸羽®茶包和其他保健相關產品。



通過萬天茶行,知臨集團可在銷售區域將其產品帶給更廣大的消費群。知臨集團的這一山藥生物活性保健食品片劑已開始在加拿大生產,並將很快以NativusWell™品牌銷售。



Nativus的NativusWell™片劑是一種天然的非激素補充劑,含有DOI。含DOI的山藥粉以非激素的方式提高更年期女性健康狀況。科學研究表明,山藥中天然存在的生物活性成分DOI或許可以促進雌二醇的生物合成,促使雌二醇和孕酮的分泌並增加骨密度,從而有可能消減與更年期相關的常見症狀之一3一骨質疏鬆症的進展4。



更多一般性資訊,請造訪:

http://ir.aptorumgroup.com/static-files/bcf77574-7bd6-4b9d-8110-d53837238f16



更多技術性資訊,請造訪:

http://ir.aptorumgroup.com/static-files/66346f79-7a03-474a-89be-0eaafaa00d9d



關於知臨集團

知臨集團(納斯達克股票代碼:APM)是一家製藥公司,致力於開發和商業化創新療法以解決未竟的醫療需求。知臨集團正在開展孤兒疾病、傳染病、新陳代謝疾病和其他疾病領域的治療項目。

關於知臨集團的更多資訊,請造訪 www.aptorumgroup.com.



免責聲明與前瞻性陳述

本新聞稿包含有關知臨集團及其未來預期、計畫和前景的陳述,這些陳述構成1995年「私人證券訴訟改革法案」界定的「前瞻性陳述」。為此目的,此處包含的任何非陳述歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過諸如「可以」、「應該」、「預期」、「計畫」、「預計」、「可能」、「打算」、「目標」、「專案」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」,或者這些術語及其他類似表達的否定形式來識別前瞻性陳述。知臨集團的這些前瞻性陳述,其中包括有關申請提交和試驗的預計時間表的陳述,主要基於其目前的預期及其對認為可能影響其業務、財務狀況和經營業績的未來事件和趨勢的預測。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發佈之日的資訊,並受若干風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於與其宣佈的管理和組織變更相關的風險、關鍵人員的持續服務和可用性、其通過為其他消費者細分市場提供額外產品而擴充產品線的能力、開發結果、公司預期的成長策略、業務中的預期趨勢和挑戰、其對供應鏈的期望及供應鏈的穩定性,以及知臨集團的20-F表格和未來知臨集團可能向SEC提交的其他文檔中更加充分描述的風險。因此,這些前瞻性陳述中包含的預測可能會發生改變。知臨集團不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務。



1 World Health Technical Report Series. Research on the Menopause in the 1990's. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1996.

2 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-isoflavones-market

3 https://www.everydayhealth.com/menopause/osteoporosis-and-menopause.aspx

4 https://www.ke.hku.hk/story/innovation/the-magic-of-chinese-yam-for-treatment-of-menopausal-syndrome; see also, Scientific Reports, 5-10179.



Contacts

聯絡

投資者:

電話:+852 2117 6611

電郵:investor.relations@aptorumgroup.com



媒體:

電話:+ 852 2117 6611

電郵:info@aptorumgroup.com







Feb 24, 2020, 20:15 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network