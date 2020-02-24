Monday, 24 February 2020, 17:08 HKT/SGT Share: 上海餐飲一哥順風股份（870798）將迎來“報復式”的增長

香港, 2020年2月24日 - (亞太商訊) - 俗語說民以食為天，由於社會的進步，民眾對食物的要求也逐步提高，餐飲業者是否能烹飪出美食才是留住客戶的心的本源。因此，飲食業者也想盡辦法設計餐廳主題及烹飪出各種特別的菜肴，甚至是為了長遠的發展做出許多策略。



從最近幾年國內赴香港上市的餐飲企業來看，市場對於個性化及富有獨特性的餐飲企業情有獨鍾，這些公司包括海底撈（06862.HK）、九毛九（09922.HK）等，前者為全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，主打火鍋品類，並根據不同的口味偏好使功能表個性化以提升顧客的就餐體驗。後者為中國領先的中餐廳品牌管理者及運營者，追求「好吃不貴」的理念，集團致力於通過精緻的菜品、優質的服務和獨特的用餐氛圍為顧客提供美妙的用餐體驗。



然而，也許市場還遺忘了一家上海老牌餐飲集團-上海順風餐飲集團股份有限公司（870798），該公司被譽為上海餐飲業老大。順風股份1992年在杭州誕生，主要以提供中餐正餐為主。1999年，其創始人吳稚亮先生帶領王新民、楊亞平、吳國方等同事正式進軍上海市場，一晃十年，現在的順風股份已成為上海當地家喻戶曉的中餐連鎖品牌。無論是家庭聚餐還是商務宴請，順風作為上海圓桌餐飲界的 “大哥” 地位可謂是實至名歸。



說到品牌，順風股份旗下現共有三大品牌，其中“金時代順風（暨順風大酒店）”品牌27家，“順風港灣”品牌7家，“新弘府”品牌1家，截至2019年5月，在上海共計35家門店。三大品牌各具特色，大型門店適應多功能接待，面向多層次人群、較小型門店提高精度，適應小規模的商務用餐。單店的佈局和菜系的厚度相結合，保證了時間、空間的最大利用率。為確保統一經營理念，能多層次服務消費者，維護品牌的信譽度，所有門店全部採用自營模式。



在深紮上海餐飲市場的20多年裡，順風股份已初具規模，並總結了一套成功的經營模式，這套模式分為四大管理版塊，其中分店管理是按地域分三片管理，分店只設店長、廚師長，前後有機配合；財務管理實現財務採用全部電算化，收銀系統的嚴密性，倉庫系統的準確性，財務系統的正規性，保證了企業健康發展，並能隨時遠程監控；為確保廚房量化統一，業務達到專業化，廚房管理要求操作追求精益求精、一絲不苟，保證了菜品的一貫性，打造良好的口碑；統一採購，分級驗收（退貨權），嚴控原材料品質。實行定價格、收貨、結帳三分離則為採購管理的標準。



因此，基於個性化的管理及運營模式，順風股份的表現並不亞于同行，該公司在2016、2017及2018年度的營收分別為人民幣91,957.16萬元、人民幣100,212.53萬元及人民幣121,624.53萬元，淨利潤達到人民幣8,043.19萬元、人民幣7,865.78萬元及人民幣8,023.84萬元，營業收入增長率分別為4.36%、8.98%及21.37%。據悉，順豐股份在2019年的業績依然亮眼，總營業額達到人民幣16億元，其中外賣收入大約人民幣6,500萬元。自今年一月份疫情已經開始，在基本營業只有22天的情況下，2020年1月份順風餐飲的營業收入就已達到1.5億人民幣。由此可見，順風股份的整體營利能力穩健，未來可能有更大的增長空間。



如今的順風股份，在吳稚亮先生的帶領下，秉承著“衣食住行常人心，順風順水老百姓”、“做事正大光明，出品貨真價實”服務宗旨，提供“以上海本地人的味道為基礎，結合江浙一帶的“本幫菜”風格，同時吸納川、粵菜等其他菜系特點”的海派菜為主的大眾餐飲服務。在順風股份全員追求“順風一家味，食客千口嘴”的共識下，順風股份得到了上海人民的認可，積澱了穩定的客戶群體。



多年來，順風股份獲獎無數，自2006年獲得的“上海市著名餐飲品牌企業”至2019年的“年度資企業信用資質等級為AAA級”資質，幾乎每年都有不同的獎項證書，可謂拿獎拿到手軟的典型，諸多殊榮桂冠，也使順豐餐飲的品牌成為上海餐飲本土的一塊“金招牌”。



據悉，為了更好地發展這個品牌，順風股份早於去年就退出了國內新三板市場打算往國際化方向發展。據市資訊披露，順風股份於2019年與香港上市公司國茂控股（08428.HK）達成戰略性合作備忘錄，共同推廣、管理及發展在香港及內地現有及未來餐飲業務，並充分發揮各自的競爭優勢，在品牌資源、客戶資源和管道等方面發揮協同效應。此舉將是順風股份踏入國際化資本舞臺的第一步，從“老上海”走向“國際”，如此有“野心”的發展戰略和日漸清晰的未來藍圖已然浮現在廣大股民們眼前。



鑒於今年新冠狀病毒疫情，客源量減少、租金及人力成本是餐飲業的巨敵，估計會影響業績表現，但據瞭解，順風控股的戰略合作夥伴上海百聯集團已給予順風數月物業免租的支援，這個對於80%商鋪租賃均來自於百聯集團的順風來說無疑是抵消了疫情帶來的風險，加上公司自身穩健的經營能力，依託管理層豐富的經驗迅速反應，推出多項措施，大幅度減輕了此次“疫情”帶來的衝擊。與此同時，市場估計在疫情得到控制及結束後，餐飲業勢必迎來一波“報復式”的增長。在此關鍵的時間節點上踏上國際舞臺，既是挑戰，更是機遇，這使得人們不禁要問：“擁有了上海的順風，是否還要擁有整個世界呢？”。







Feb 24, 2020, 17:08 HKT/SGT

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