維亞生物獲納入恒生综合指數等7個指數 將成為深港通標的

香港, 2020年2月24日 - (亞太商訊) - 恒生指數有限公司於2020年2月21日收市後宣佈截至2019年12月31日之恒生指數系列檢討結果,维亚生物科技控股集团(「維亞生物」或「公司」;股份代號:1873.HK),全球領先的基於結構的新藥發現(「SBDD」)技術平台營運商,獲納入恒生综合指數、恒生醫療保健指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通香港公司指數及恒生港股通非AH股公司指數等共7個指數成分股。成分股變動將於2020年3月9日生效。獲納入恒生綜合指數也意味著根據深交所對港股通標的的選擇要求,維亞生物也將成為深港通下的港股通標的。



近年來,生物醫藥板塊獲得國內外投資者越來越多的廣泛關注,此次維亞生物獲納入作為香港資本市場重要的指標之一的恒生綜合指數、恒生港股通指數以及恒生醫療保健指數等指數成分股,是繼2019年12月入選恒生香港上巿生物科技指數後,再次入選恒生公司主要指數,是對公司在資本市場表現及醫療健康行業影響力的充分肯定,有助於進一步提升公司在國內外投資者中的知名度。



恒生指數有限公司每季檢討恒生指數系列內的指數成分股,本次季檢恒生綜合指數共加入22隻股票、剔除26隻,成分股數目由480隻減少至476隻。



關於维亚生物科技控股集团

維亞生物的使命是成為全球創新型生物科技公司的搖籃。維亞生物現已開發一種極具拓展性的業務模式,將傳統的服務換現金(CFS)模式與獨有的服務換股權(EFS)模式相結合。集團的CFS業務為全球生物科技及製藥客戶的臨床前階段的創新藥物開發提供世界領先的基於結構的藥物發現服務,服務涵蓋客戶對早期藥物發現的全方位需求,包括靶標蛋白的表達與結構研究、藥物篩選、先導化合物優化直到確定臨床候選化合物。集團的EFS業務亦向全球高潛力的生物科技初創公司提供藥物發現及孵化服務。截至2019年6月30日,維亞生物已為全球388名生物科技及製藥客戶提供藥物發現服務,研究過超過1,000個獨立藥物靶標,向客戶交付超過11,000個獨立蛋白結構,共計孵化37個早期研發項目。







