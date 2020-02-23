Friday, 21 February 2020, 21:21 HKT/SGT Share: 安捷證券：寫在內地疫情拐點可能來臨之際

香港, 2020年2月21日 - (亞太商訊) - 安捷證券認為，此次新型冠狀病毒疫情對股市的影響是一過性的，雖然建議投資者認真對待，但是不應影響醫藥行業的長期投資邏輯。



此次疫情不會改變醫藥行業的長期發展趨勢，創新仍是行業的主旋律和核心競爭力。與此同時，醫藥行業的政策風險仍不容小覷，集採、降價等政策的啟動與執行，年內有可能放慢，但不會放鬆。



在此，安捷證券推薦投資者關注以下3類股票：



受疫情推動，1Q20E市場需求增加的、存在業績彈性的標的，如：國藥控股(1099.HK)、華潤醫藥(3320.HK)、上海醫藥(2607.HK)、東陽光藥(1558.HK)、石藥集團(1093.HK)、石四藥集團(2005.HK)等；



受疫情帶來的正面影響，有望長期獲益的企業，包括：

1. 互聯網醫療企業。主要原因是：1、政策支持。2、憑藉「無接觸、無交叉感染、7x24小時服務、閃電送藥」的四大優勢，在線問診成為民眾的最佳選擇；3、需求增加帶來流量的迅速增長，行業滲透率進一步提升，互聯網醫療行業因此或將迎來長足發展。



涉及企業如阿里健康(241.HK)、平安好醫生(1833.HK)等；



2. 體外診斷設備生產企業。疫情使國家、企業、民眾意識到病原體快速檢測和生命維持系統具有舉足輕重的作用。由於COVID-19早期的臨床表現與流感及流感導致的肺炎相似，快速檢測並區分病原體對早診斷、早收治、避免醫療資源擠兌尤為重要，安捷證券認為疫情結束後，體外診斷行業的發展有望延續。



涉及企業如邁瑞醫療(300760.CH)、萬孚生物(300482.CH)、華大基因(300676.CH)等；



3. 疫苗生產企業。此次疫情是對民眾傳染病防護意識的大型再教育，疫苗是預防流行性傳染病的最佳手段，安捷證券認為未來二類疫苗的接種率和需求量有望得到顯著提升。



涉及企業如康希諾(6185.HK)、華蘭生物(002007.CH)、智飛生物(300122.CH)等；



4. CRO/CDMO企業。未來國家/企業對疫苗/新藥的研發投入有望持續加大投入，CRO/CDMO是助力新藥/疫苗的研發和生產的重要角色。



涉及企業如藥明生物(2269.HK)、康龍化成(3759.HK)、維亞生物(1873.HK)等。



長期發展邏輯清晰，創新實力雄厚，競爭優勢明顯，行業地位穩固的醫藥龍頭企業。疫情發展的背景下，此類醫藥企業受復工晚等影響使得1Q業績可能不及預期，股價下跌時或產生機會，投資者可以考慮逢低買入，如百濟神州(6160.HK, BGNE.US)、信達生物(1801.HK)、君實生物(1877.HK)、中國生物製藥(1177.HK)、復星醫藥(2196.HK)等。





Feb 21, 2020, 21:21 HKT/SGT

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