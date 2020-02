Friday, 21 February 2020, 12:34 HKT/SGT Share: 與香港人同心抗疫 俊和慈善基金捐贈逾20萬個口罩及捐款40萬港元

香港, 2020年2月21日 - (亞太商訊) - 俊和慈善基金有限公司(「俊和慈善基金」或「俊和」)冀能在嚴峻疫情下為弱勢社群出一分力,透過多間社福機構及兒童醫院捐贈逾200,000個口罩予有需要人士,以及透過建造業界分包商及建造業議會向前線建築工人派發,望能解他們燃眉之急。此外,俊和慈善基金亦合共捐款40萬港元,用於支持各界的抗疫工作。



新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散,現時口罩供應緊張,俊和積極尋找貨源採購口罩,以保障員工和家屬的安全,以及照顧社會需要。俊和慈善基金與關護長者協會(CCAF)及聖雅各福群會(St. James' Settlement)合作,將其中40,000個外科用口罩全數轉贈獨居長者,預計約2,000名獨居長者受惠。兩間社福機構更特意安排義工上門向獨居長者親手送上口罩,以減輕他們出門不便之困難。



俊和慈善基金亦透過其他社福機構捐贈30,500個口罩予弱勢社群,包括香港紅十字會甘迺迪中心、生活教育活動計劃及建造業關懷基金綜合服務中心。另外,公司亦特別捐贈1,300個N95口罩予大口環根德公爵夫人兒童醫院,支援醫護人員及病童。



建造業的前線工人亦是需要大量口罩的社群,俊和分別捐贈50,000及85,000個口罩予建造業界分包商及建造業議會的「建造業抗疫關懷行動」,向前線建築工人派發口罩,公司同時額外預留150,000個口罩供員工訂購,保障他們及家人健康。



此外,俊和慈善基金將捐款25萬港元予「建造業抗疫關愛行動」和15萬港元予香港工商總會,目的希望加快在全球搜尋醫護物資,並盡快捐助予香港前線的醫護人員,以及為受疫情影響的香港市民提供現金援助。



亞洲聯合基建控股行政總裁及俊和慈善基金董事彭一邦博士工程師太平紳士說:「新型冠狀病毒肺炎疫情持續,集團會肩負起企業責任,透過捐款及捐贈物資,希望能為社會上的弱勢社群略盡綿力。另外,藉此機會感謝多間社福機構等各善心人士,默默為社會上有需要人士付出。我們希望盡力與大家一起共渡時艱,會繼續於全球採購防疫物資,與社區分享資源。只要大家要團結一心,齊心抗疫,相信疫情很快會穩定下來。」



俊和慈善基金有限公司

「俊和慈善基金有限公司」由俊和發展集團於2006年成立,致力協助建築業、學界及體育界發展,及曾舉辦一系列的慈善活動幫助有需要人士,包括視障人士、少數族裔及有特殊學習需要的學童等,以表達對他們的關愛及提升社會對弱勢社群的關注。



