網龍與紅黃藍教育達成戰略合作 攜手探索在線學前教育發展空間

香港, 2020年2月20日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司(「網龍」或「本公司」,香港交易所股票代號:777)欣然宣佈,本公司與紅黃藍教育簽訂戰略合作協議,攜手探索中國在線學前教育發展空間。此次合作有助於本公司於學前教育及家庭教育領域發展多樣化的在線教育產品及服務,亦能有效幫助本公司進一步打通中國早教及家庭教育市場,擴寬產品領域。



此次戰略合作依託網龍於教育科技及產品方面的成果和優勢,結合紅黃藍教育的平台資源,提供早期教育平台和產品,及共同探討少兒英語領域線上線下融合發展模式;網龍還將利用教育產品遊戲化的開發技術和經驗,配合紅黃藍旗下親子家庭課程內容進行升級和改編,為市場帶來更具競爭力的產品;此外,本次合作將面向ToB和ToC層面開展廣泛合作,共同推動學前教育的發展。



紅黃藍教育是國內領先的兒童早期教育企業,專注0至6歲幼兒的學前教育,目前在全國300多個城市以直營和加盟形式覆蓋了近500家幼稚園和1300家親子園,累計為數百萬家庭提供了早期教育指導與服務,坐擁強大的學生基礎及家長資源。憑藉其優質的早教平台及產品,紅黃藍教育的學生人數、平台登記用戶量持續上升。此外,紅黃藍教育擁有多樣化的教育服務及產品,再結合網龍於在線教育方面的技術和專業知識,可進一步整合雙方線上及線下的教育內容和資源,為中國的學前教育帶來更多可能性。



網龍副董事長、華漁教育首席執行官梁念堅博士表示:「我們非常高興能與紅黃藍教育成為戰略層面的合作夥伴,相信這一次合作將助力本公司於學前教育市場夯實基礎。本公司將充分發揮於教育資訊化、科技與教育融合等多方面的技術和內容資源的優勢,與紅黃藍教育進行深度合作。我們堅信,網龍強大的數字課程工具和在線課程解決方案,結合紅黃藍教育的家長及師生基礎,將使雙方共享協同效益。我們亦希望與紅黃藍教育的合作能夠實現教育創新,促進教育公平。」



紅黃藍教育首席執行官史燕來女士表示:「我們很期待與網龍的合作,網龍是互聯網行業教育創新的有力推動者。利用網龍現有的在線學習平台和VR、AR等數字學習技術,我們準備開發適用於在線教育市場的學前教育產品和平台。另外,我們期待公司本身在學生和家長資源方面的實力與網龍的數字課程工具和解決方案實現協同效應。我們希望雙方線上線下教育達成廣泛而深層次的合作,相信我們能夠共同努力實現教育創新和促進良好的家園共育,使教育服務變得更加靈活,內容獲取更加方便,更好地服務於廣大的家庭和孩子們。」



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司(香港交易所股份代號:0777)是全球領先的互聯網社區創建者,在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績,覆蓋用戶數以億計,包括建立中國首個網絡遊戲門戶-17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台-91無線,91無線於2013年以19億美元出售給百度,此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999年,成功自主研發多個著名的旗艦遊戲,包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》,是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外,網龍近年積極擴展在線教育業務,管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景,旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



關於紅黃藍教育

紅黃藍教育創建於1998年,目前紅黃藍遍佈中國,服務網絡覆蓋了近1300家親子園和近500家高質量幼稚園,為0-6歲嬰幼兒和家庭提供優質學前教育指導與服務。2017年9月27日,紅黃藍(NYSE:RYB)在美國紐約證券交易所掛牌上市。



如有投資者垂詢,敬請聯絡:

網龍網絡控股有限公司

周鷹女士

投資者關係高級總監

電話:+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

電郵:maggie@nd.com.cn

網站:ir.netdragon.com





