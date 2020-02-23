Thursday, 20 February 2020, 18:30 HKT/SGT Share: 工銀國際近期完成多個大型美元債券融資項目 堅守金融服務不止步 助力實體經濟發展

香港, 2020年2月20日 - (亞太商訊) - 工銀國際近日宣佈，在新年伊始完成了數筆國內龍頭企業的美元債券發行。自2020年以來，工銀國際作為聯席全球協調人，聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人參與並完成了10家中資企業、總額高達54.5億美元的債券發行項目，展現了工銀國際強勁的業務發展勢頭，進一步夯實了工銀國際在境外美元債發行的領先地位。



儘管目前資本市場受疫情影響有避險情緒，2月中旬，工銀國際作為聯席全球協調人依然順利協助國內領先的快遞物流綜合服務商，順豐控股股份有限公司完成10年期7億美元固定利率高級債券的發行工作, 進一步優化了公司的收益率曲線；同時，工銀國際作為聯席全球協調人助力上海電氣（集團）總公司以優於市場預期的發行成本完成5年期3億美元固定利率高級債券的發行工作，圓滿完成公司的發行目標，廣泛吸引了境內外投資者的關注；工銀國際作為國際評級顧問及聯席全球協調人協助中國華能集團有限公司的核心企業，華能國際電力股份有限公司發行5年期3億美元和10年期3億美元高級固息債券。在金融板塊，工銀國際作為聯席全球協調人成功協助華泰證券股份有限公司及招商證券股份有限公司發行3年期4億美元浮息和3年期3億美元固息的境外高級債券，並作為聯席帳簿管理人助力國內非銀行金融機構中國船舶(香港)航運租賃有限公司完成5年期4億美元和10年期4億美元固息高級債券的發行工作。



在疫情防控階段，工銀國際項目團隊克服異地困難，全力推進各項發行工作，第一時間向客戶傳遞市場最新信息，充分運用電話會議高效完成投資者路演，為企業在特殊時期的資金運轉提供堅實的金融支持和優質的金融服務，充分發揮金融機構對實體經濟的支持作用。



此外，工銀國際銷售團隊也持續加強對投資者客戶的服務力度，特別是疫情特殊時期，工銀國際通過電話會議等形式更加積極緊密地與投資者溝通，研判宏觀經濟、資本市場及行業發展情況，以及應對策略，為全球客戶提供全天全時段的港股、美股、債券、期貨等交易服務。



工銀國際還充分利用多種線上渠道為個人投資者在特殊時期提供多樣化的交易和諮詢服務。客戶可向工銀國際申請開通網路交易權限後，使用現金帳戶或者保證金融資帳戶，通過手機端、網絡在線端、電腦下載端總共5種渠道，進行股票、ETF基金、香港期貨期權及國際期貨下單交易。



關於工銀國際控股有限公司

工銀國際控股有限公司是工商銀行集團在香港設立的全資子公司，是集團內唯一全資持牌企業融資平台產品線。



成立十餘年來，依託母行卓越的品牌優勢、雄厚的資金實力、廣泛的客戶基礎，工銀國際立足香港，面向世界，迅速成長為產品齊全、業務領先、競爭力強，資產規模、營業利潤都居於領先位置的中資先進企業融資平台。公司主要面向全球客戶提供企業融資、銷售交易、投資管理、資產管理四大板塊業務和覆蓋全球的宏觀經濟、熱門行業的市場研究服務。



作為工商銀行集團的全資子公司，工銀國際能夠充分發揮母子公司一體化的聯動優勢，共享工商銀行全球化的機構佈局和綜合化的業務實力，向全球客戶提供最全面、最優質的企業融資服務，滿足客戶各類個性化融資需求。





Feb 20, 2020, 18:30 HKT/SGT

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