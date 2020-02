Thursday, 20 February 2020, 17:32 HKT/SGT Share: 金嗓子熱心公益 積極抗疫

香港, 2020年2月20日 - (亞太商訊) - 自今年一月起,新型冠狀病毒感染肺炎疫情引起海內外高度關注,各國政府及時採取各項政策,防止疫情的擴散,中國社會各界萬眾一心、眾志成城,正與時間賽跑,與新冠肺炎疫情抗爭。



廣西金嗓子集團抗擊新冠肺炎向柳州市紅十字會捐贈儀式



在此背景下,廣西金嗓子集團(6896.HK)不僅克服困難恢復生產,更動用一切海內外力量,積極組織抗疫物資,先後向廣西柳州市人民醫院、工人醫院、醫療急救指揮中心、紅十字會等十多家醫院及中國政府相關職能部門,以及武漢市青山區冠狀病毒疫情指揮部捐款捐物,總價值約160萬人民幣。



新冠肺炎來勢洶洶,金嗓子心繫疫情,向一線的工作人員送上金嗓子喉片和金嗓子腸寶。此外,最新送達武漢的一批物資中,還包括了口罩、防護服和75%消毒酒精等防護必需品。「遇到這種事情,我們一定要齊心合力地,戰勝這次病毒。武漢要加油!中國要加油!」集團董事長江佩珍在公開發言中表示,面對新冠肺炎疫情的擴散,金嗓子將持續密切關注疫情的發展,她堅信疫情是暫時的,疫情帶來的影響和困難也是暫時的,疫情終將被戰勝。



非處方藥品幾乎是每個家庭都會購買的產品,當中喉糖更是藥箱中的必備品。金嗓子始建於1956年,至今營運已逾60年,目前已成為家喻戶曉的品牌,其口號「嗓子不舒服,來顆金嗓子」更加是深入民心。許多人不知道,在半個世紀以前,金嗓子只是一家糖果廠,然而在多年的寒窗之後,搖身一變成為大型非處方喉糖製藥廠,不但成功躋身中國中成藥生產企業50強,更享有「國家級高新技術企業」、「中國優秀誠信企業」等榮譽稱號。2019年年底,金嗓子(6896.HK)旗下的金嗓子喉片更獲得中國非處方藥物協會頒發「中成藥‧咽喉類」第一名,產品價值得以進一步釋放。



自成立以來,金嗓子一直心繫社會,努力承擔社會責任,熱心公益。2003年抗非典時期,公司就及時將金嗓子喉片等藥品送到北京小湯山醫院,慰問戰鬥在抗非典第一線的醫務工作者。2019年年底集團的「寒冬送溫暖」活動中,金嗓子將230件嶄新的過冬棉衣送到了廣西省河池地區東蘭縣坡索小學和三江縣良口鄉仁塘小學的學生手中。這兩所學校分別處於廣西西部和北部偏遠山區,經濟落後,學生父母都常年外出打工,導致多數學生成為留守兒童。為了能讓類似的孩子們過一個溫暖的冬天,金嗓子堅持「寒冬送溫暖」的活動,這也是金嗓子第21年向貧困山區的孩子們送去棉衣。



金嗓子喉片,造福人類,回報社會。關心社會熱點問題,幫助弱勢群體,熱心公益,是上市企業不可推卸的責任。金嗓子亦一直向社會上的有需要人士伸出援手,履行企業的社會責任,多年來始終堅持從事慈善和公益事業,在生產品質和社會責任等各方面一絲不苟。







