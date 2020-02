Thursday, 20 February 2020, 16:00 HKT/SGT Share:

來源 Holista CollTech Ltd Holista攜手美國Path-Away(R)研發商GICC LLC,共同為全球市場研發鼻香膏 Holista將含Path-Away(R)成分的消毒液的分銷範圍擴展至東盟,英國和歐洲

吉隆坡/珀斯/布盧夫頓, 2020年2月20日 - (亞太商訊) - Holista CollTech(ASX代碼:HCT)(以下簡稱“Holista”或本公司)今日宣布,它將在馬來西亞與合作夥伴一起共同研發和生產世界上第一款使用Path-Away®製成的鼻香膏。 Path-Away®是一種基於植物的不含酒精的活性成分,已被證明可以殺死所有先前已知的冠狀病毒,且不會對人造成傷害。



Path-Away®由Global Infection Control Consultants LLC(以下簡稱“ GICC LCC”)研發,該成分已被證明可殺死170多種病原體(包括病毒,細菌和真菌)。它可以殺死艾滋病毒以及極其頑固的結核分枝桿菌。馬來西亞衛生部批准其對H1N1病毒有效。 GICC LLC由其總裁兼首席研究科學家Arthur Martin博士創立,位於南卡羅來納州布盧夫頓。



共同為全球市場研發鼻香消毒膏

Martin博士和Holista創始人兼首席執行官Rajen Manicka博士共同宣布:“Covid-19疫情爆發後,兩家公司將擴大合作夥伴關係,並加快包含Path-Away®鼻香消毒膏的研發。”



兩家公司預計將於2020年第一季度共同申請鼻香消毒膏的全球專利,併計劃於2020年第三季度開始生產,然後在英國和歐洲的冬季開始前將其分銷至全球分銷。



鼻香膏將含有Path-Away®成分,它是由GICC LLC專有的一系列獨立工廠和工藝製成的。 Path-Away®會附著在病毒上,並通過抑制其吸收氨基酸(細胞的基本組成部分)的能力來削弱細胞壁。這迫使病毒細胞凝結在一起,並在此過程中幾乎立刻殺死自己。



Martin博士說:“空氣傳播的病毒只能通過眼睛,嘴巴和鼻子進入人體。口腔受唾液酶保護,眼睛會產生淚液,其中含有可以破壞病毒表面蛋白質的特定酶。但是,鼻子溫暖,潮濕且黑暗,尤其是在冬天。鼻腔通道富含脂肪和氨基酸,直接通向鼻竇,喉嚨,當然還有肺,因此最易受到病毒的侵害。”



“我們很高興與Holista合作研發出相當於NatShield™消毒液的鼻香消毒膏,因為口罩過於鬆散,無法完全貼合面部,不能為鼻子提供全方位保護。這可能會使小液滴進入口腔或鼻子。由於Path-Away®是基於植物的且不含酒精,因此對鼻子無刺激性,有效期為六個小時。”他補充道。



手持消毒液最新進展;與菲律賓裝瓶商合作

由Holista研發的含有Path-Away®的手持式NatShield™消毒液目前在馬來西亞裝瓶,並在東盟的10個國家/地區銷售。當地藥房的存貨已用盡,Holista表示其已與菲律賓的3家裝瓶商合作來滿足訂單需求。



Holista CollTech首席執行官Rajen Manicka博士說:“鑑於對Covid-19的擔憂,Holista努力滿足馬來西亞和澳大利亞本地對消毒液的需求。”



分銷拓展至東盟外(包括英國和歐洲)

GICC LLC已同意向Holista授予Path-Away®在東盟以外(包括英國和歐洲)的營銷和分銷權。 Holista將向英國和歐洲分銷NatShield™消毒液和鼻香消毒膏。 Holista還將與GICC LLC在北美市場合作,銷售NatShield™消毒液和鼻香消毒膏。



“我們也感謝Martin博士和GICC LCC授予Holista針對Path-Away®的歐洲分銷權。我們很高興與Martin博士的團隊針對Natshield™消毒液在北美市場進行合作。”他補充說。



淨化建築物和設施中氣流的設備

在資深工程師Martin博士的領導下,GICC LCC還開發了一套設備和過程,可幫助在機場,交通樞紐,醫院,學校和工廠等建築物中部署Path-Away®,以改善空氣質量。解決方案包括將含有Path-Away®的薄霧泵入空調和通風系統,以消滅此類封閉公共場所中存在的致命病原體。



PathAway®已在多個國家和市場領域使用了十多年,用以預防疾病和提高生產效率。



GICC LLC曾於2009年使用PathAway®在H1N1流感爆發期間為馬來西亞提供幫助,並在2003年的SARS爆發期間為新加坡提供了幫助。



Holista現將在中國大陸,澳門,香港和台灣地區以外的亞太地區獨家代理該技術。



資金更新

正如本月早些時候公司向澳大利亞證券交易提交的公告,自2020年初以來,該公司已利用資本控製配售協議(Acuity Capital Control Placement Agreement, 簡稱CPA)成功籌集了超過$ 2,600,000的資金。這筆資金將用於開發鼻香消毒膏,發展現有的區域市場以及新的歐洲市場,且不會中斷業務運營。



Holista CollTech Ltd簡介

Holista CollTech Ltd(以下簡稱“Holista”)是一家以科研為重心的生物技術公司,由Holista Biotech SdnBhd與CollTech Australia Ltd.合併而成。集團總部位於珀斯,在馬來西亞擁有廣泛業務。該公司致力於為全球市場提供一流的天然成分和健康產品。 Holista是草藥和成分研究的領導者,旨在為消費者提供更健康的食品。



Holista在澳大利亞證券交易所(“ ASX”)上市,致力於研究、開發,製造和銷售“健康型”產品,以滿足針對天然藥物的未被滿足且不斷變化的需求。 Holista的配料組合包括低GI烘焙產品,低鈉鹽,低脂油炸食品和低熱量糖,同時又不影響口味,氣味和口感。 Holista仍是唯一一家使用專利提取方法生產綿羊膠原蛋白的公司。更多資訊,請訪問http://www.holistaco.com



進一步諮詢,請聯繫:

企業事務與商機

Rajen Manicka博士: rajen.m@holistaco.com

常規諮詢:enquiries@holistaco.com



媒體與投資者關係諮詢

WeR1 Consultants Pte Ltd

E: holista@wer1.net; P: +65 67374844



