Wednesday, 19 February 2020, 19:21 HKT/SGT Share: 五龍電動車內鬥再升級 董事局發澄清公告劍指大股東

香港, 2020年2月19日 - (亞太商訊) - 港股上市公司五龍電動車(00729.HK)近日因董事會與大股東之間的“內鬥”廣受市場關注,其正在實施中的“2供1”供股方案被認為是引發這場內鬥的導火索,隨著事件逐步深入,其供股方案的合理性也遭媒體深度質疑。



2月14日晚間,五龍電動車發佈澄清公告,就近期媒體對其“供股”事項相關報導的質疑進行了回應。



此前,五龍電動車曾發佈供股公告,擬以0.20港元/股的價格供股,發行最多10.17億股供股股份,籌集約2.03億港元(扣除開支前)。而根據其2月10日更新的供股計畫,最多募集9.75億股,籌集最多約1.95億港元(扣除開支前)。



資料顯示,五龍電動車的供股計畫遭到了包括董事局主席在內的兩名董事反對,其大股東金港集團更是致函港交所希望否決該供股計畫,理由是,其供股方案存在不合規的地方。



根據五龍電動車的“二供一”供股方案,供股將按非包銷基準進行,並明確了一點,倘供股認購不足,任何不獲認購供股股份將根據不獲認購安排配售予獨立承配人,這意味著,如果股東方不認購或認購不足,那麼五龍電動車將對沒有認購的供股股份進行配售。



值得留意的是,聯交所《上市規則》第7.12A條規定:“上市發行人配售需根據股東授予董事會的一般性授權而進行,或股東在股東大會上特別認可該項配售。”



而為解決公司資金需求,在2019年9月3日召開的股東周年大會上,五龍電動車股東會曾授予董事會20%配售的一般性授權,而該20%配售的一般性授權董事會已於2019年11月13日完成的2.8億股新股配售用盡。



五龍電動車大股東金港集團高管在接受記者採訪時表示,五龍電動車若將不獲認購供股股份配售給獨立承配人,實際上是將不獲認購供股股份轉為配售方案,而事實上五龍電動車董事會已無配售的一般性授權,如果將不獲認購供股股份轉為配售,必須經股東會再次授權。



據此,媒體對五龍電動車供股的合規性提出了質疑,認為該方案的背後實際上有可能涉及配售,管理層或可借配售予所謂的“獨立協力廠商”加強對公司的控股權,從而攤薄主要股東的持股比例。



據金港集團透露,1月20日,金港集團向五龍電動車遞呈了供股零傭金包銷方案,山證國際向五龍電動車遞呈了供股無包銷2%傭金方案。1月21日五龍電動車董事會在未向金港集團作任何回復情況下,便發佈供股公告,公告中並未選用中信建投、山證國際、金港集團其中任何一方作為代理,而是另行委託高誠證券有限公司(下稱“高誠證券”)作為傭金3%無包銷的代理。



五龍電動車在澄清公告中稱,董事會決定不進行由主要股東包銷之供股,主要是因為根據上市規則須召開股東大會以批准包銷安排而需時較長,此外公司與主要股東之間就包銷方案安排存在潛在利益衝突,如包銷之主要股東可以通過其他股東無法可得到的包銷安排增加其在本公司的股權,對其他股東是不公平的。



由此不難看出,在此次供股中,五龍電動車董事會確實是想要“踢開”大股東的,而其供股方案也確實巧妙地避開了股東大會審議這一個流程。



聯交所《上市規則》第7.18A條:“供股(rights issue)是向現有證券持有人作出供股要約,使他們可按其現時持有證券的比例認購證券”;第7.19A條“基於供股將導致本公司的已發行股本或市值較緊接本公告日期前的十二個月內增加不多於 50%,毋須待股東批准”。



但是,這樣就真的合規嗎?



一位香港法律界資深人士介紹,此處“毋須待股東批准”是特指股東供股。如果供股是按包銷方式進行(可以是股東或合資格機構),則可以按照包銷協議將不獲股東認購供股股份配售予包銷商,但應該遵守《上市規則》第7.19(1)至(5)條。



如果供股是按無包銷進行,則在出現股東供股認購不足情況(尤其是上市公司已經按照《上市規則》第7.21(1)a安排之情形的)的那一刻,不獲股東認購供股股份的配售,即應該適用《上市規則》第7.12A條之規定:“上市發行人配售需根據股東授予董事會的一般性授權而進行,或股東在股東大會上特別認可該項配售”。假如該部分股份是在股東大會已授權範圍內,董事會可以按照股東大會授權完成配售;假如該部分股份超出股東大會的授權,則董事會無權做出安排配售予獨立承配人的決定,須完成股東大會授權方可。



也就是說,五龍電動車此次供股方案,是刻意混淆供股與配售的規定,違反了聯交所《上市規則》相關規定。



如果五龍電動車此次供股最終實施,極端情況是通過採用供股的方式,並促使股東全部放棄供股或極少量供股,再將放棄供股的股份轉為配售,上市公司董事會可以不經股東批准而將股本擴張50%,這也將成為借供股之名“暗度陳倉”行配售之實的典型案例。







Feb 19, 2020, 19:21 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network