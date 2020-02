Wednesday, 19 February 2020, 09:50 HKT/SGT Share: 中航國際控股私有化漸成,接受要約為最佳選擇

香港, 2020年2月19日 - (亞太商訊) - 中航國際控股(00161.HK)於上週五在深圳召開股東特別大會及H股類別股東大會,其去年10月提出的私有化及後續吸收合併議案在股東大會上獲得批准。



據中航國際控股公告,撤銷上市地位及合併的特別決議案在股東大會及H股類別股東會議上分別取得了99.97%和99.86%的高票贊成,遠高於同期提出私有化並已達至無條件的華能新能源(00958.HK),亦為近年來要約私有化案例中最高。據悉,本次獨立股東出席率近60%,為中航國際控股類別股東會歷史最高,較10年內所有類別股東會平均出席率高出44個百分點。受新冠疫情影響,仍達至如此高的出席率及支持率,可見獨立股東支持私有化熱情之高。



此次私有化,控股股東給出的要約價格溢價率遠高於市場先例,且覆蓋了絕大部分的歷史交易價格,是一個大股東與小股東雙贏的機會。中航國際控股的私有化計劃頗受股東支持也在意料之中。最近爆發的新冠疫情使全球經濟收到衝擊。中航國際控股旗下的國際工程與貿易物流業務必定深受影響。在此情況下,獨立股東接納大股東的要約,趁早高價套現離場是明智的投資選擇。



需特別注意的是,私有化議案獲得投票批准只是成功私有化的第一步,還需在3月6日前有超過90%的獨立股東能辦理接納要約手續。各股東要想將要約對價儘早收入囊中,需於3月6日下午四時前將要約接納表格遞交至股份登記處。(請股東詳洽各託管行接納要約最終截止日期,或提前至3月3日/4日。)



看似簡單的流程,往往都是最容易被忽略的地方。過往就有不少小股東在H股私有化中忘記遞交要約接納表格的案例,以至於無法及時獲取私有化對價,造成不必要的損失後才後悔不迭。若果公司私有化成功了,中航國際控股已從H股退市,未接納要約的股東可能將持有沒有流通市場的股票,無法及時變現,在後續吸收合併完成後,未接納要約的股東股份也最終還是要按同樣的要約價格換回現金,實現退出,但時間上大大滯後,且程式更為繁瑣。



近來也有小股東表示,想要遞交要約接納表格卻不懂操作。如果股東是通過券商或託管行持有公司股票,那麼自行遞交要約接納表到股份登記處是無效的,需要股東及時與託管券商或銀行取得聯繫,向其確認接納H股要約的操作流程及截止時間,並按要求提交指示,辦理相關操作。股東也應該留意查收電子郵件、信件,關注託管銀行或券商發出的要約接納資訊;有網絡銀行或手機銀行APP的股東,可以看一看自己帳戶內的“我的投資-公司行動”欄目,直接在網絡或手機上操作。一般而言,各券商或託管行的要約接納截止日期比3月6日還要早2-3天,如果股東通過券商或託管行持有公司股票,切記趁早聯繫券商或託管行,在指定時間之前發出要約接納指令。







