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Tuesday, 18 February 2020, 18:33 HKT/SGT
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佳源國際增發2022年到期美元優先票據

香港, 2020年2月18日 - (亞太商訊)  - 2020年伊始，房企海外發債已迎來井噴，國內衆多房企紛紛加入新一年的美元債發行陣營。其中就包括佳源國際（簡稱“佳源國際”，02768.HK，穆迪：B2，標普：B）。據悉，佳源國際於今天增發2022年到期票息13.75%的優先票據，規模6750萬美元，將於2月24日（T+4）進行交割，並在香港交易所上市。增發後，將立即與原票據進行合併，形成單一系列。此票據由佳源國際控股直接發行，預期發行評級B3/B-（穆迪/標普）。募集資金將用於現有債務再融資。

目前市場對中資美元債需求十分高漲。離岸市場持續看好中資發行人發行的美元債券。佳源國際也在開年後陸續進行了三筆增發，總募集資金近1.6億美元，可以看到市場對佳源國際發展的高度認可和强有力的信心。

據此前公告顯示，佳源國際在2019年完成全年合約銷售288.68億人民幣，不僅超額完成年初設定的合約銷售目標，且同比大幅增長43%，保持了上市以來的高增速。今年1月，通過多措並舉，佳源國際的合約銷售達到16.38億人民幣，同比增幅高達56%，延續了去年的良好銷售勢頭。儘管疫情爆發短期對房地産行業産生一定壓力，但通過一系列有效防控措施和經濟提振手段，期待2020年房地産行業能保持穩定的態勢。



Feb 18, 2020, 18:33 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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