佳源國際增發2022年到期美元優先票據

香港, 2020年2月18日 - (亞太商訊) - 2020年伊始,房企海外發債已迎來井噴,國內衆多房企紛紛加入新一年的美元債發行陣營。其中就包括佳源國際(簡稱“佳源國際”,02768.HK,穆迪:B2,標普:B)。據悉,佳源國際於今天增發2022年到期票息13.75%的優先票據,規模6750萬美元,將於2月24日(T+4)進行交割,並在香港交易所上市。增發後,將立即與原票據進行合併,形成單一系列。此票據由佳源國際控股直接發行,預期發行評級B3/B-(穆迪/標普)。募集資金將用於現有債務再融資。



目前市場對中資美元債需求十分高漲。離岸市場持續看好中資發行人發行的美元債券。佳源國際也在開年後陸續進行了三筆增發,總募集資金近1.6億美元,可以看到市場對佳源國際發展的高度認可和强有力的信心。



據此前公告顯示,佳源國際在2019年完成全年合約銷售288.68億人民幣,不僅超額完成年初設定的合約銷售目標,且同比大幅增長43%,保持了上市以來的高增速。今年1月,通過多措並舉,佳源國際的合約銷售達到16.38億人民幣,同比增幅高達56%,延續了去年的良好銷售勢頭。儘管疫情爆發短期對房地産行業産生一定壓力,但通過一系列有效防控措施和經濟提振手段,期待2020年房地産行業能保持穩定的態勢。







