中信國際電訊CPC跨國雲端桌面、遠程接入服務讓業務不中斷

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|Tuesday, 18 February 2020, 16:26 HKT/SGT
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來源 中信國際電訊CPC
|遠程辦公方案迎接抗疫長期戰
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香港, 2020年2月18日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）宣佈，協助企業防疫，提供可快速開通部署的遙距工作解決方案(雲端桌面 - DaaS、遙距接入 - IPSec VPN及SSL VPN等等)，員工只要透過智能設備，就能跨國支援中、港、澳、台、東南亞及歐洲等據點，安全且穩定的連結企業內部重要系統，同時，最大化提升居家工作協同效率。
|(如欲了解更多有關中信國際電訊CPC最新推出的「全城企業防疫懶人包」方案，請掃瞄此二維碼。)
「年假過後，我們就收到來自不同產業的遙距連線方案詢問，來面對疫情所產生的work from home需求，中信國際電訊CPC快速提出免費支援及優惠方案給既有跟非既有客戶。」中信國際電訊CPC產品部副總裁藍泰來強調：「隨著新型冠狀病毒疫情擴散，中國主要城市面臨延後開工、不同程度封城與管制。 很多企業員工亦暫緩到中國工作或避免外訪出差，疫情對企業如何維持防疫期間正常營運及處理相關業務是一大挑戰。而支持需居家隔離或在家工作的員工都能透過遙距辦公，與公司同步作業並無縫連繫，更需要大量IT資源配合。 故此，許多跨國企業面對遙距連線及VPN網絡需求即時大增，更有機會面對既有資源不足、遠程桌面負載超重，在家工作員工無法進入企業內部重要系統等問題。」他也坦言，這是一個讓IT部門來檢視面對未來不可預期或災難時，IT如何監控管理風險的機會，「雖然重災區於中國內地，但目前多國的禁飛及禁制入境，對於跨國企業來說應全面性檢視在這次經驗中如何改善跨國IT資源」，本地及異地雲端災備/備份、IPSec VPN、SSL VPN等彈性方案讓企業面對防疫時期，可讓業務不中斷。
中信國際電訊CPC也發現，面對疫情的急速擴展，部分地區在家工作的規模可能會數以月計，客戶除了要求快速部署完成之外還要穩定服務。另外，企業也必須開始考慮全球各國禁飛禁入境所帶來的影響。因此，中信國際電訊CPC此次從跨國「雲網融合」的角度提供給客戶應變解決方案，包括：雲端桌面、IPSec VPN、SSL VPN等等，減輕企業因抗疫隔離所受到的衝擊。這樣一方面可保護員工，減少風險，讓員工能採取在家上班、遠程辦公的模式來迎接抗疫長期戰，同時讓各地的員工突破距離與地點的限制，簡易快捷地遙距連線至企業內網，高度安全地提取數據或使用內部應用，猶如在公司協作一樣方便，確保企業保持高效工作。
關於中信國際電訊 CPC
中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。
中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。
作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。
請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。
傳媒查詢：
Rowena Leung
中信國際電訊CPC
(852) 2170 7536
電郵：rowena.leung@citictel-cpc.com
Feb 18, 2020, 16:26 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 电信运营商, 金融, Enterprise IT, 广播，电视及卫星, 业务, Advertising & Media
http://www.acnnewswire.com
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