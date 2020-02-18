Tuesday, 18 February 2020, 14:01 HKT/SGT Share:

來源 冠君產業信託 冠君產業信託公布2019年度全年業績 可分派收入增加2.3%至16.48億港元

物業組合的續租租金繼續增長



香港, 2020年2月18日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布2019年度全年業績。







業績摘要



2019財政年度 2018財政年度 變動

租金收益總額 (百萬港元) 2,778 2,677 + 3.8%

物業收益淨額 (百萬港元) 2,481 2,405 + 3.1%

可分派收入 (百萬港元) 1,648 1,611 + 2.3%

每基金單位分派 (港元) 0.2666 0.2614 + 2.0%



於2019年12月31日 於2018年12月31日 變動

物業組合總值 (百萬港元) 81,178 83,135 - 2.4%

每基金單位資產淨值 (港元) 11.04 11.42 - 3.3%

資產負債比率 18.0% 17.6% + 0.4百分點



概覽

冠君產業信託的可分派收入增加2.3%至16.48億港元，而每基金單位分派亦上升2.0%至0.2666港元。本信託的業績再次展現旗下物業組合互補長短的優勢。



花園道三號

花園道三號續租租金上揚，推動租金收益總額上升8.7%至15.12億港元。2019年12月31日的物業出租率為93.0%。由於2019年的市值租金較約滿時租金高，令該物業在2019年12月31日的現收租金上升至每平方呎107.76港元（按可出租面積計算）。



朗豪坊辦公樓

朗豪坊辦公樓的業務表現穩定。物業出租率在2019年12月31日處於97.7%的高位，而市值租金在2019年內持平。續租租金上升令2019年的租金收益總額增加7.2%至3.75億港元。現收租金在2019年12月31日上升至每平方呎46.48港元（按建築面積計算）。



朗豪坊商場

零售市道自2019年初放緩，下半年更隨着本地經濟疲弱，加上社會動盪局勢遲遲未能平息而每況愈下。由於租約大多預先簽訂，基本現收租金升至每平方呎190.49港元（按可出租面積計算），但商場租金收益總額仍減少4.9%至8.91億港元，主要因為2019下半年租戶銷售額下滑令分成租金下跌造成。租戶的減租要求均按個別情況考慮。儘管市況疲軟，商場在2019年12月31日維持悉數租出的狀態。



融資

本信託採取積極主動的債務管理措施，並進一步優化信貸安排。為紓緩利率風險，本信託在有利的市場環境安排利率掉期，令固定利率債務比例於2019年12月31日上升至64.2%。



分派

縱使營商環境舉步維艱，本信託期內可分派收入仍溫和增加2.3%至16.48億港元，而每基金單位分派亦上升2.0%至0.2666港元（2018年：0.2614港元）。按2019年12月31日的基金單位收市價5.15港元計算，相當於年度分派率5.2%。



資產值

於2019年12月31日，本信託旗下物業組合之估值為812億港元，較2018年12月31日的831億港元減少2.4%。



展望

爆發新型冠狀病毒令陰霾密布的環球經濟雪上加霜，2020年的寫字樓需求和零售情緒將受到負面影響。作為外向型經濟體，香港在經濟前景欠佳及衰退可能惡化的情況下所受到的打擊尤其沉重。鑑於本地政局持續緊繃，緩解無期，預料營商環境將更見脆弱，令寫字樓需求和零售市道受壓。



隨著各行各業受到疫情爆發造成嚴重衝擊，寫字樓需求、市場租金和零售市道將進一步疲弱。我們會密切注視短期挑戰帶來的影響，但相信本信託可憑藉本身的財務實力和紀律，安然渡過難關。來年，我們會繼續以審慎的態度為本信託在環球物色多元化的業務擴展機會。



有關冠君產業信託 ﹝股份代號：2778﹞

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，總樓面面積達293萬平方呎，分別座落於維港兩岸。

網站：www.championreit.com







Feb 18, 2020, 14:01 HKT/SGT

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