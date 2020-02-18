Tuesday, 18 February 2020, 11:20 HKT/SGT Share: Cool Link (Holdings) Limited (8491.HK) 公布收購網上醫療平台及醫療中心項目

香港, 2020年2月18日 - (亞太商訊) - Cool Link (Holdings) Limited（股份代號：8491.HK）連同其附屬公司（本集團）欣然宣佈，繼早前收購一間從事分銷「美衛加Miriguard」產品（可消滅冠狀病毒之消毒及殺菌產品）的公司（「先前收購事項」）後，將收購（i）一間主要業務為開發及運營提供網上醫療服務網上平台（「網上醫療平台」）之30%股權；及（ii）一間主要業務為於其醫療中心透過網上醫療平台提供醫療診斷及治療的公司之30%股權（統稱「收購事項」）。



該網上醫療平台為一站式互動平台，連接終端用戶與執業醫生、專科醫生及提供醫療服務的醫療鏈，分為兩大類，即（i）醫療諮詢；及（ii）醫療產品管理，且專注於包括香港在內的大中華地區。就醫療諮詢服務而言，網上醫療平台讓當地及海外用戶在網上遠程接受醫生問診，並安排預約面對面看診及治療。執業醫生及專科醫生可根據文字、語音及視像的傳訊及用戶所提供的健康數據，以及連接至網上醫療平台的健康數據設備，為用戶提供遠程問診及診斷。網上醫療平台合作的執業醫生及專科醫生的執業範圍包括全科、家庭醫學、預防醫學，以及為有需要的家庭提供輕症藥物及旅行藥物，隨著更多執業醫生及專科醫生與網上醫療平台合作，預期執業範圍於未來將進一步擴展。



醫療產品管理服務能讓用戶在看診後獲得處方藥，並通過在（香港境內外的）指定地點自行領取或運送的方式購買其他非處方藥及保健產品。網上醫療平台專注於香港用戶，其後將有意擴展至大灣區用戶。



網上醫療平台的業務模式可通過以下方面獲得收入：（i）來自醫療諮詢及治療的收入分成；（ii）來自購買保健品的收入分成；（iii）通過擔任醫療產品中介及銷售OEM醫療產品的銷售佣金；（iv）在網上醫療平台上植入第三方廣告。



醫療中心為新概念的全科醫療及家庭醫療中心，該中心利用信息科技（包括使患者可網上預約醫療諮詢的網上醫療平台）提供網上及線下醫療服務。醫療中心透過網上醫療平台監控患者包括運動及飲食等的健康數據，從而著重於預防醫學及患者的整體健康狀況。醫療中心位於香港觀塘。由於其戰略地點位於商業及住宅區域，緊鄰銀行及保險公司等住宅及中高級寫字樓，故其主要客戶包括附近的中高端病患者。



集團認為，鑒於近期新型冠狀病毒（COVID-19）的爆發規模擴散以及對健康問題的日益關注，網上醫療諮詢的需求及必要性不斷增加，以至於患者可方便及時地接受醫療諮詢，同時可減少傳染他人的機會，同時網上醫療平台可有助減輕前線醫務人員的壓力及負擔。



通過訂立收購事項，集團可開拓新的業務領域，並肩負與先前收購事項具有協同效 應的企業社會責任。



早前收購分銷「美衛加Miriguard」消毒及殺菌產品



集團早前就收購一間獲授在香港、澳門及新加坡獨家分銷「美衛加Miriguard」產品及使用該品牌商標的消毒及殺菌產品公司，與Dove Biotech Asia Limited訂立買賣協議。「美衛加Miriguard」產品獲認證能有效根絕包括冠狀病毒等多種病毒及細菌。



而「美衛加Miriguard」首批共約202,500毫升消毒及殺菌產品已售罄，當中40,000毫升送贈予本港前線醫護人員。



「美衛加Miriguard」產品為多用途消毒╱殺菌產品，根據六項國際獲認證實驗室（包括SGS）的實驗室試驗，證實美衛加產品能有效根絕各種病毒及細菌，包括冠狀病毒（例如中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）、H5N1及H7N9禽流感）。公司計劃取得美國食品藥品監督管理局批准使用「美衛加Miriguard」產品預防新型冠狀病毒。



「美衛加Miriguard」產品在使用時會產生一層可即時殺死病毒和細菌、真菌及黴菌的抗菌保護層，消毒效力強持久。鑒於近期新型冠狀病毒的大規模爆發，消毒╱殺菌產品的需求遽增，因應市民衛生意識的提高，預計市場相關需求殷切。本集團藉此收購項目開發新業務領域及拓闊收入來源。根據市場需求評估，我們預期由現時至2021年年底，中國內地、香港、澳門及新加坡將有超過105,000,000毫升美衛加產品的需求。







Feb 18, 2020, 11:20 HKT/SGT

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