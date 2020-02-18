興業銀行香港分行推出措施保障跨境金融服務支援疫情防控

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|Tuesday, 18 February 2020, 10:59 HKT/SGT
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香港, 2020年2月18日 - (亞太商訊) - 興業銀行香港分行在疫情防控的特殊時期，切實落實興業銀行總行加強跨境金融服務支援疫情防控工作的要求，推出一系列措施，確保為境內外客戶提供優質服務。
首先，建立疫情防控跨境業務綠色通道，對與醫藥及其他抗疫情活動相關的跨境項目和業務，在分行內部建立白名單和信貸審批、債券承銷綠色通道，提升審批速度。還將推出利率、費率優惠和手續費減免措施，對與醫藥及其他抗疫情活動相關的項目和跨境業務，執行融資利率、承銷費率優惠措施。同時，疫情防控相關的醫療機構、醫藥及設備生產及供應企業、進口企業等在進口防疫物資時，一律免收結算手續費，外匯兌換業務以成本價辦理。另外，客戶通過本分行向慈善機構、疫情防控區專用帳戶等匯劃捐贈款項、防疫專用款項，一律免收匯出匯款手續費。
為應對疫情防控特殊時期的需要，興業銀行香港分行各前線部門還將加強宣傳，引導境內外客戶通過線上渠道辦理業務，培養客戶線上交易習慣，減少接觸性感染和交叉感染風險。對於轉帳、定存等業務，鼓勵全部客戶採用本行企業網銀辦理。對通過網銀辦理轉帳業務的客戶，將免收轉帳手續費。
興業銀行香港分行將與境內重點疫情防控區域分行加強聯絡，説明其轄內企業及在港公司度過難關，協助境內分行及其轄內客戶與境外代理行、客戶等進行溝通，解決業務辦理過程中的問題，確保相關跨境業務保持順暢。
據悉，自疫情發生後，興業銀行把疫情防控作為當前最重要最緊迫的工作，首批捐款人民幣3000萬元馳援武漢，開闢金融服務綠色通道，持續加大疫情防控領域金融支持。據不完全統計，截至目前，興業銀行共為衛生防疫、醫藥用品製造及採購、醫療流通企業等疫情防控領域企業發放貸款超過50億元人民幣;為湖北、湖南、上海、山東、遼寧等多個省市疫情防控企業提供供應鏈融資超過10億元人民幣。在這一場疫情防控的阻擊戰中，興業銀行香港分行將全力以赴，聯合興業銀行總行及境內各分行，做好跨境金融服務對疫情防控工作的支援保障。全體香港分行員工亦將堅守崗位，攻克時艱，保證各項關鍵業務平穩運行。
待到春來，我們再相聚！
Feb 18, 2020, 10:59 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, Banking & Insurance
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