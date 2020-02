Monday, 17 February 2020, 17:45 HKT/SGT Share:

來源 亞洲先鋒娛樂控股有限公司 APE於宿霧賭場簽訂《經營租賃協議》 開拓菲律賓經營租賃業務;

進一步策略性拓展集團的亞洲業務版圖

香港, 2020年2月17日 - (亞太商訊) - 亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「亞洲先鋒娛樂控股」或「公司」,聯同其附屬公司統稱為「集團」;港交所股票代號:8400.HK)欣然宣佈公司的全資附屬公司亞洲先鋒娛樂股份有限公司(「APE」)已於2020年1月31日與Glimex Inc.(「Glimex」)簽訂《經營租賃協議》(「協議」),將電子博彩設備(「電子博彩設備」 或 「租賃設備」)出租給Glimex,以供在菲律賓的Jpark Island Resort使用,為期24個月。



根據協議,APE將以經營租賃的形式把最多86台電子博彩設備放置在Jpark Palace賭場,並透過Glimex按季收取每台租賃電子博彩設備的淨業績的22.5%作為租賃租金。



Glimex是一家根據菲律賓法律妥為組建和存續的公司,主要從事電力、能源、遊戲等領域的產品分銷業務。Glimex與菲律賓Jpark Island Resort的Palace Casino的VIP旅遊經營商特許經營權擁有人簽訂了向經營商供應遊戲機的協議。



協議補充了APE在2018年12月與Glimex所簽訂的融資租賃協議,提供給Jpark Palace賭場的電子博彩設備將由現有的24台增至現時協定的數目。



亞洲先鋒娛樂控股首席財務官兼執行董事陳子倫先生表示:「我們一直致力為澳門與其他亞洲地區的陸上賭場提供電子博彩設備的整體解決方案,很高興能與Glimex簽訂這項經營租賃協議,把我們的業務版圖擴展到菲律賓。這是APE在亞洲拓展經營租賃業務的戰略性舉措,我們將竭盡全力,把握由Glimex和菲律賓市場需求所帶來的商機。展望未來,我們將考慮進一步擴大集團在澳門及其他東南亞國家的經營租賃業務。」



Glimex Inc.副總裁Arvin Gacrama先生總結道:「我們相信Glimex與APE的合作將會為菲律賓陸上持牌賭場帶來創新性發展,以擴大其設備融資業務。我們期待與APE一起合作,挖掘更多商機,為菲律賓博彩業帶來新穎的產品和融資解決方案。」



關於亞洲先鋒娛樂控股有限公司

亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「亞洲先鋒娛樂控股」)是一家領先的澳門電子遊戲設備供應商,已在香港證券交易所的創業板上市,股份代號:8400.HK。亞洲先鋒娛樂控股於2006年在澳門成立,是澳門博彩監察協調局(DICJ) 認可的電子遊戲機經銷商。亞洲先鋒娛樂控股也是一個全球分銷商,代理斯洛文尼亞、美國、臺灣和澳大利亞等國家和地區的博彩產品。如欲了解更多資訊,請訪問http://www.apemacau.com/。







