中航國際控股（0161.HK）：私有化議案獲通過，距離成功一步之遙

香港, 2020年2月17日 - (亞太商訊) - 中航國際控股(00161)公告,母公司中航國際提出的私有化議案、撤銷上市地位及吸收合併相關議案已獲上市公司股東大會正式通過。



據悉,在2月14日舉行的股東特別大會和H股類別股東會議分別以99.97%和99.86%的贊成率,通過批准撤銷上市地位及合併的特別決議案,支持率高於近期同類案例。本次獨立股東出席率達到約58%,為上市公司類別股東會歷史最高,且在新冠肺炎疫情影響下的環境內達成,實屬難得,足見股東的熱情和支持度非常高。



本次議案通過離私有化成功僅一步之遙,後續還需股東于3月6日下午四時前遞交要約接納表格;股票寄存在券商或託管行的股東,建議于3月4日之前聯繫券商或託管行,預留足夠時間辦理。



中航國際控股指出,假設母公司接獲至少90%的獨立H股股份之有效接納,H 股收購要約於3月6日或之前成為無條件,預期將於4月17日退市。





