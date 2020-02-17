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Monday, 17 February 2020, 09:50 HKT/SGT
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中航國際控股（0161.HK）：私有化議案獲通過，距離成功一步之遙

香港, 2020年2月17日 - (亞太商訊)  - 中航國際控股（00161）公告，母公司中航國際提出的私有化議案、撤銷上市地位及吸收合併相關議案已獲上市公司股東大會正式通過。

據悉，在2月14日舉行的股東特別大會和H股類別股東會議分別以99.97%和99.86%的贊成率，通過批准撤銷上市地位及合併的特別決議案，支持率高於近期同類案例。本次獨立股東出席率達到約58%，為上市公司類別股東會歷史最高，且在新冠肺炎疫情影響下的環境內達成，實屬難得，足見股東的熱情和支持度非常高。

本次議案通過離私有化成功僅一步之遙，後續還需股東于3月6日下午四時前遞交要約接納表格；股票寄存在券商或託管行的股東，建議于3月4日之前聯繫券商或託管行，預留足夠時間辦理。

中航國際控股指出，假設母公司接獲至少90%的獨立H股股份之有效接納，H 股收購要約於3月6日或之前成為無條件，預期將於4月17日退市。


Feb 17, 2020, 09:50 HKT/SGT
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部門 金融, 业务
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