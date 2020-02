網龍子公司JumpStart與Beach House Pictures攜手開發首部Neopets動畫系列

Friday, 14 February 2020, 11:26 HKT/SGT Share:

香港, 2020年2月14日 - (亞太商訊) - 網龍網絡控股有限公司 — 全球領先的互聯網社區創建者(「網龍」或「本公司」,香港交易所股票代碼:777)欣然宣布其子公司JumpStart —兒童學習類遊戲的領導者,與Blue Ant Studios公司旗下Beach House Pictures攜手合作,Beach House Pictures將獨家開發首部Neopets(尼奧寵物)電視動畫系列,重現備受全球一代又一代孩子們喜愛的虛擬寵物世界。此次合作無疑是自2014年尼奧寵物加入JumpStart以來,網龍及JumpStart團隊在尼奥宠物品牌重塑及宣傳推廣方面立下的又一里程碑。根據協議,Beach House Pictures將負責創作全新角色及故事背景,並融入由加拿大Blue Ant Studios動畫團隊創造的故事內容,為尼奧寵物這個深受兒童及家庭喜愛的品牌締造全新面貌。在未來幾個月,Beach House Pictures和Blue Ant Studios將著力尋找製作及平台合作夥伴。



基於JumpStart旗下的尼奧寵物遊戲系列(如上圖),Beach House Pictures正在開發全新電視動畫,為品牌增添全新系列的遊戲、內容及周邊商品



自尼奧寵物品牌拓展至多個平台後,其影響力在全球兒童及家庭市場日益增長,本協議為尼奧寵物的最新進展。JumpStart將在今年推出全新改版的尼奧寵物網站,發佈一系列專為智能手機及平板電腦而設計的全新移動遊戲,並將推出精選的品牌周邊商品,讓尼奧迷重拾兒時歡樂。1999年面世的尼奧寵物,讓孩子們可以用遊戲和聯網的方式,通過照料虛擬寵物和參與尼奧世界內的全球社區來表現自我,這也曾為數百萬小朋友們帶來無窮樂趣。



Blue Ant Studios旗下製作公司Beach House Pictures的創意總監Donovan Chan表示:「將全新尼奧寵物動畫系列推出市場是我多年來的夢想,能目睹作品面世更是夢想成真。我們期待與加拿大Blue Ant Studios和JumpStart團隊合作,為多年來的忠實粉絲打造全新的故事和角色,把尼奧寵物帶到新一代孩子們的面前。」



JumpStart的首席執行官Jim Czulewicz表示:「我們為數百萬粉絲打造了一個全新平台,把尼奧寵物拓展到動畫系列是一個能讓他們探索和享受新樂趣的絕佳方式。Beach House Pictures對尼奧寵物品牌的熱忱及為全球觀眾製作高品質內容的優良往績,令其成為我們攜手創造新一代尼奧寵物產品及故事的重要合作夥伴。」



Neopets是一個虛擬世界,玩家可以在這里探索故事、玩遊戲,並像對待家人般地照顧虛擬寵物,藉此展現真實自我和結識朋友。透過收集、購買和交易稀有物品,玩家還可以個性化定制自己獨有的寵物,同時與全球社區互動,探索各種基於故事的遊戲和活動。1999年面世的尼奧寵物,在2014年4月加入JumpStart後,仍持續在全球範圍內吸引忠實粉絲。尼奧寵物提供多種語言版本,儘管已累積過百款包括年度賽事、錦標賽及多種故事情景在內的各種遊戲和謎題,但仍持續不斷增添各種新奇刺激的活動。與所有JumpStart產品一樣,尼奧寵物是一個絕對安全可靠的在線社區。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司(香港交易所股份代號:0777)是全球領先的互聯網社區創建者,在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績,覆蓋用戶數以億計,包括建立中國首個網絡遊戲門戶-17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台-91無線,91無線於2013年以19億美元出售給百度,此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999年,成功自主研發多個著名的旗艦遊戲,包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》,是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外,網龍近年積極擴展在線教育業務,管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景,旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多信息請訪問 http://www.nd.com.cn。



關於JumpStart

JumpStart是兒童學習類遊戲的領導者。自1991年以來,JumpStart通過寓教於樂的方式為兒童教育遊戲樹立了標桿。JumpStart以自家旗艦品牌JumpStart、Jumpstart Academy、Math Blaster及School of Dragons(馴龍學校)及與夢工廠動畫等公司的合作,推出多款創意及教育性兼具的手遊及多人線上遊戲。過去20多年來,JumpStart致力製作優質的教育類產品,贏得了数以百萬計的教師、家長,以及多家諸如有盛名的機構,如Common Sense Media(常識媒體)和National Parenting Center等的信賴。JumpStart此前由Knowledge Holding, Inc. 擁有,現為為全球領先互聯網社區創建者——網龍的子公司。JumpStart總部設於美國洛杉磯。



關於Blue Ant Studios

Blue Ant Studios是一家全球領先的工作室及製作公司,業務遍佈美國、加拿大、澳洲,新西蘭及新加坡,並製作多種類型的節目,包括劇集、紀錄片、兒童節目、成人動畫、紀實娛樂及自然歷史節目。Blue Ant Studios與所有主要的國際媒體、有線電視,廣播公司以及其所在市場的區域參與者合作。Blue Ant Studios是Blue Ant Media的子公司,總部位於洛杉磯,並在紐約設有辦事處。



關於Beach House Pictures

Beach House Pictures(BHP)隸屬Blue Ant Studios製作公司,是亞洲最大獨立製作團隊之一。公司總部設於新加坡,並在中、美兩國運營,專為國際媒體及有線電視網製作紀實真人秀,創作過備受矚目的系列節目,如“Ed Stafford: First Man Out”(決勝荒野)、“Wild City”(野性狮城)、Masterchef Singapore(新加坡頂級廚師),Raffles: Remaking an Icon及China From Above(鳥瞰中國)。BHP的其他分部還包括:策劃電視劇 My Buddy Bonemasher及現場木偶戲Teddies的兒童劇組 – Beach House Kids;負責模式及大眾娛樂節目(如Record Rides及Cesar’s Recruit)製作的Beach House Entertainment;數碼及品牌內容專家 – Beach House Labs,以及向亞洲各地成熟且有抱負的製作人提供推廣計劃和技能培訓的Beach House Academy。BHP於2019年涉足腳本製作,曾購入數個極具標誌性的亞洲版權,如70年代動作片女主角Cleopatra Wong及暢銷兒童恐怖小說系列“Mr. Midnight”(《午夜先生》)等。



如有投資者垂詢,敬請聯絡:

網龍網絡控股有限公司

周鷹女士

投資者關係高級總監

電話:+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

電郵:maggie@nd.com.cn

網站:ir.netdragon.com







