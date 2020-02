Friday, 14 February 2020, 08:38 HKT/SGT Share: 韓國加密貨幣交易所APRObit採用Bitfinex聯合訂單系統,於3月上線

韓國, 2020年2月14日 - (亞太商訊) - 新的韓國加密貨幣交易所APRObit將於3月上線,它將採用全球最大的加密貨幣交易所之一Bitfinex的聯合訂單系統。



韓國首個IEO交易所Tokenman的創始人Park Jae-Soon將擔任新交易所的董事長。Park在加密貨幣行業擁有豐富的經驗。他是加密貨幣業務戰略家,曾在韓國最大的加密貨幣社區Bitman中任職。



在由張江耀(Andy Cheung)領導的區塊鏈諮詢公司Bitwork的加速推動下,APRObit組成了一個強大的諮詢委員會,形成了區塊鏈公司的全球聯盟,並找到了應對訂單流動性挑戰的解決方案 。



中國億萬富翁趙東和科技企業家張江耀(Andy Cheung)同是APRObit的投資者和顧問。趙東是Bitfinex股東,對等借貸平台Renrenbit的創始人;張江耀為OKEx前首席運營官,現為區塊鏈諮詢公司Bitwork的首席執行官,衍生品加密貨幣交易所ACDX的創始人 。



APRObit是韓國第一個採用Bitfinex聯合訂單系統的交易所,這將使其用戶能夠連接世界上深度最強的市場之一。 Park認為,這將解決大多數新交易所在其業務初期所面臨的流動性問題。



由於Upbit終止了與Bittrex的訂單合作關係,因此APRObit將成為韓國唯一共享國際交易所市場深度的加密貨幣交易所。



APRObit完全符合FATF(金融行動工作組)的指導,將提供0.05%的低基本交易費,可使用其APRO幣將其折價至100%。平台將提供法幣和幣幣交易。



APRObit由風險投資,技術公司,安全公司和各種協會的全球聯盟共同開發,其中包括亞洲最大的加密貨幣ATM和OTC公司Genesis Block,Renrenbit(持有超過20,000個BTC資產的數字貨幣包開發商)以及AAIL(應用人工智能實驗室)–機器學習算法和AI架構的專業組織。該聯盟將有助於未來全球擴展中的交易所,並建立一個可持續的區塊鏈生態系統。



“我們將為韓國用戶提供由全球公司聯盟建立的新交易經驗。 APRObit將成為韓國與全球加密貨幣市場之間的橋樑。” APRObit主席Jae-Soon Park說。



APRObit是韓國的一種加密貨幣交易所,提供法幣和幣幣交易服務。這是韓國第一個使用Bitfinex的聯合訂單簿系統的交易所,它使客戶能夠連接世界上深度最高的市場之一。該交易所是由包括Genesis Block,Renrenbit和AAIL在內的全球聯盟共同開發的,它將為韓國交易者打開通往全球加密貨幣市場的大門。







