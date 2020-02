Thursday, 13 February 2020, 14:57 HKT/SGT Share: 大發地產設立1000萬元抗疫專項基金,全球馳援物資順利送達抗疫前線 眾志成城,抗擊疫情

香港, 2020年2月13日 - (亞太商訊) - 2020年1月29日晚間,大發地產宣佈,設立1000萬元抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情專項基金。這筆資金將支援疫情嚴重地區的新冠肺炎疫情的防控工作,採購短缺醫療設備及物資,以及支援和幫助一線醫護人員。2月9日首批全球馳援物資已順利送達抗疫前線。



醫療物資捐贈現場



共抗疫情 温暖同行



對於絕大多數人來說,2020農曆新年註定不同。疫情持續無情肆虐,全國累計報告確診病例已超3萬例,每一個數字背後,都是一個家庭在經歷焦慮、恐懼、痛苦的過程。大發地產心繫疫情一線,第一時間開通了跨國採購渠道,在全球範圍內採購醫療物資。



同時,大發地產已組建成立疫情防控工作小組,按照黨中央、國務院、地方政府要求全面安排部署和落實疫情防控相關工作,並針對旗下住宅、寫字樓、商業等項目制定全面疫情防控方案,以實際行動支持抗擊疫情大局。



爭分奪秒 全球大发人眾志成城



溫州是作為湖北外疫情最嚴重的城市,短期內醫療物資異常緊張。為緩解這一情況,大发地产立刻展開了馳援工作。



隨著疫情蔓延,海外醫用口罩、防護手套等醫療物資也越來越緊缺,採購難度也越來越大。面對這一嚴峻形勢,大发地产在設立1000萬元抗疫專項基金後立即做出反應,緊急動員。遠在萬里外的大发地产英國團隊臨危受命,率先成立了物資採購小組,積極與物資供應商洽談。



自基金成立僅僅不到36小時,大發地產第一批全球物資18.5萬枚醫用口罩和15萬個醫用手套已從倫敦準備就緒,以支援新冠肺炎疫情防控和救治工作中的一線醫護人員。



然而,採購端僅僅是問題的一部分,大量應急物資的國際跨境運輸又是一大挑戰。由於多家航空公司取消往返國內的航班,英國團隊密切聯繫跨境物流、協調航司,最終得以保證物資順利訂艙登機。



齊心抗疫 首批物資順利送達前線



隨後,國內團隊愛心接力,與各相關機構及部門聯繫。得知企業的捐贈意向後,溫州政府各級部門迅速開闢了綠色通道,給予了極大支持和協助,節省了很多流程上的時間,成為了首批全球醫療物資順利清關、及時運抵防疫一線的關鍵。



2月8日下午4點航班抵達即刻辦理報關、檢驗等各項手續,直至深夜10點才裝車離開浦東,連夜通宵運送,淩晨4點終於將這批物資順利送達溫州。



2月9日,大發地產在全球採購的23萬枚醫用口罩和15萬個醫用手套物資,由大发地产集團助理總裁段曉素先生親自捐贈給溫州市衛健委和溫州市鹿城區人民政府。鹿城區副區長全一凡、區防控指揮部保障組、區公安分局、區投資促進服務中心相關負責人出席了受捐儀式。這批物資將用於支援疫情嚴重地區的防控救治工作,緩解醫用物資短缺的燃眉之急。



用愛匯聚力量 用心共築防線



在突如其來的疫情面前,不止是白衣天使們在戰鬥,每個人都在用自己的力量守護共同的家園。未來,大发地产將繼續積極履行企業社會責任,密切關注前線疫情,協調全球資源,盡最大努力馳援一線防疫。後續,大发地产將迅速推動所有物資及時到位與發放,並隨時做好下一步行動計畫,為打贏抗擊新冠肺炎疫情攻堅戰貢獻一己之力。共克時艱!



關於大發地產集團有限公司

成立於1996年,大發地產總部位於上海,為深耕長三角地區的房地產開發商,專注於住宅物業開發及銷售。集團多年來積極踐行「為生活而創造」的品牌定位,秉承「誠信創新、追求卓越」的經營理念,通過開發打造精品樓盤項目,旨在為客戶提供優質物業及創造特定生活場景。作為「悦居生活服務商」,大發地產憑藉24年來豐富的行業經驗、卓越的產品品質及產品組合,已建立品牌美譽,未來將繼續以建設都市美好生活,提高人居品質為目標,致力引領城市居民生活品質。







