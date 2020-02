Wednesday, 12 February 2020, 18:36 HKT/SGT Share: S-Cube互動式智慧白板X UC.NOW網上對話協作軟件成「一站式辦公室遙距會議方案」 迅速應對企業「在家工作」及「減少面對面會議」需求

香港, 2020年2月12日 - (亞太商訊) - 香港軟件開發商今之科技有限公司及電腦影音設備商S-Cube今天宣佈,內含UC.NOW網上對話協作軟件的升級版Model UP「一站式辦公室遙距會議方案」今起上市。「現時各行各業的公司和機構都積極尋找性價比高、快捷安裝、容易使用的遙距會議方案,以減省員工在密閉空間內多人近距離接觸,或因中港澳台封關及強制隔離等措施而衍生的溝通、培訓需要。」S-Cube董事蔡啟年先生說,「我們慶幸升級版的Model UP互動式智慧白板能夠在此時推出市場,為大小港企解決當務之急。」



















升級版 Model UP提供的UC.NOW即時通訊與協作軟件具備完善的Meeting Scheduler會議預約及管理流程。輸入各與會者資料及揀選開始時間後,軟件會自動發出會議邀請、要求確認或允許被邀者更改時間、更改後自動更新、於會議開始前再向各方發出提示電郵及提供點按開始網上會議的URL連結等一系列操作。



到了預定會議開始時間,在Model UP開啟UC.NOW,直接點按會議連結就可以開始。其他與會者則可利用自己的電腦、智能電話或平板上的瀏覽器就可以加入。「除Chrome、Safari、Mozilla Firefox外,UC.NOW亦支持國內普及的QQ 及360。對經營中港業務,或兩地均有辦事處的公司,這段時間透過升級版Model UP來為國內員工進行工作會議或培訓尤其合適」蔡先生補充。



互動式智慧白板Model UP近年冒起且為商界/業界所熟悉,全因它相比傳統使用的投影器材,備有更多元化更商用導向的功能。配合UC.NOW軟件,即由單一會議室內使用的硬件設備提升至網上即時多方網上會議及協作方案。各參與者無須同處一室都能夠隨時隨地進行「面談」,並透過分享文檔和分享白板屏幕來「實時協作」。



蔡先生續稱:「我們選擇融合UC.NOW於升級版Model UP內,除因為其高質素的文字、語音及視頻能力外,更重要的是其簡單易用的特性。時間是現今商業運作中決定性的因素。我們希望在選用這新方案時,企業無須太多前期準備,我們亦提供送貨、安裝並介紹如何操作UC.NOW。」「使用UC.NOW進行對話,一般無須事前特別安裝任何軟件或插件,而被邀請的與會者亦可無須有UC.NOW帳戶。」



今之科技客戶經理連皓暉先生指出:「在港進行開發、設計及運營的UC.NOW軟件,除技術發展外,更著重方案完整的使用流程,企業才能有系統地管理網上會議。而作為香港公司,我們除熟悉本地市場,能迅速因應市場環境而作出調整外,更可與用戶保持緊密互動、因應個別企業獨特需要而對UC.NOW進行微調或客製化,提供更合用的使用方案。」「正當社會各界都為新型肺炎感憂心,我們很慶幸結合了UC.NOW網上會議能力的S-Cube互動式智慧白板能夠及時推出市場,抒解各行各業近月因疫情所承受的燃眉之急。」



關於 S-Cube



S-Cube是一間香港本地公司,致力給每位客人提供更方便易用的多元化產品,滿足其各種需要,並帶來更簡單、更便捷的生活。



傳媒聯絡及用戶查詢:蔡祖彝先生 (852) 3104 3010



官網:https://www.scube-tech.com/



關於今之科技有限公司



今之科技成立於2018年,總部設在香港,主力為本地企業,尤其是中小企,開發不同「數碼轉型」軟件及應用。其即時通訊及協作軟件UC.NOW,以「軟體即服務 SaaS」及雲端為基礎,提供整合通訊及協作能力及一站式管理平台。我們不單著重產品創新,更重視周邊的工作流程配套,因此公司成立兩年多來,已成功為大學、展覽機構和廠商等,開發出其專用軟件方案。我們堅信,在全球性的數碼化市場裡,能突破地域限制,讓身處不同地方的企業及其客戶可隨時隨地合作無間,是營商的一大重要成功關鍵。



傳媒聯絡及用戶查詢:梁昭儀小姐 (852) 3101 8982



官網:https://www.u-c-now.com/en





Feb 12, 2020, 18:36 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network