Tuesday, 11 February 2020, 19:30 HKT/SGT Share:

來源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech提交了三項有關安普利近(R) 的臨時專利申請，以用於對抗類似SARS的武漢2019年新型冠狀病毒 在針對SARS的動物實驗中，安普利近® 在臨床可達到的人體劑量水平下實現了100%的存活率

安普利近是開發中的廣譜通用冠狀病毒疫苗的關鍵

奧卡拉，佛羅里達州, 2020年2月11日 - (亞太商訊) - AIM ImmunoTech公司（NYSE-American交易代碼：AIM）今天宣布提交了三份臨時專利申請，涉及其候選藥物安普利近，這是公司加入全球衛生界抗擊致命的武漢冠狀病毒的努力，該病毒迄今為止已經感染了大約40000人，有近千人死亡，主要集中在中國。



安普利近，強大的實驗免疫系統調節劑。



冠狀病毒是一大類病毒，包括致命的嚴重急性呼吸綜合徵 (SARS)。在2002年於中國南方廣東省爆發的SARS疫情造成8000多例病例和800多人死亡後，美國國立衛生研究院委託開展了一項研究，以評估SARS的潛在治療方法。在動物實驗中，安普利近在臨床可達到的人體劑量水平下實現了100%的存活率,這與100%的死亡率相比形成鮮明對比。 SARS病毒的關鍵RNA序列與武漢冠狀病毒非常相似，該公司預計安普利近對武漢冠狀病毒也有類似的效果。



AIM是一家專注於研究和開發治療免疫疾病、病毒性疾病和多種癌症療法的免疫製藥公司，已將重點放在為主要受該流行病影響的國家提供該公司的安普利近技術。



AIM相信，安普利近有可能被用於武漢冠狀病毒的早發治療和預防，該病毒起源於中國，然後迅速蔓延到其他國家。該公司的三項臨時專利申請包括：1) 使用安普利近來治療武漢冠狀病毒；2) 將安普利近用作開發中的鼻內通用冠狀病毒疫苗的一部分，這將安普利近與已滅活的武漢冠狀病毒結合來輸送免疫並提供交叉保護；3) 安普利近的批量生產工藝。依照對專利提供國際保護的1970年《專利合作條約》，這三項臨時專利申請可以根據申請日期轉換為國際專利申請。或者，根據1883年《保護工業產權巴黎公約》（一項國際協定），可以在許多國家直接提交國家申請。作為這一流行病的中心，中國是該條約和協定的簽署國。



“憑藉對SARS病毒和武漢冠狀病毒RNA序列的分析及研究工作，AIM相信安普利近對這種新的致命病毒的早發治療和預防具有顯著的治療潛力，”AIM首席執行官Thomas K. Equels說。 “如果臨床試驗與SARS動物試驗的結果相同，則這意味著幫助那些已經患病的人，為直接接觸病毒傳播的人提供預防，這對遏制全球突發事件的類似醫院環境的醫療專業人員，以及那些被隔離在營地和遊輪上的人來說尤為重要。AIM的通用冠狀病毒疫苗概念主要是為了接種預防武漢冠狀病毒，但通過安普利近的獨特功能，它還可以防止其他形式的冠狀病毒和武漢冠狀病毒未來的突變。AIM是一家小型免疫研究公司，但我們想儘自己的一份力量。我們認為，人類必須團結起來，戰勝這種病毒威脅。這是我們為改變武漢冠狀病毒造成的全球威脅所作的努力。”



安普利近是唯一基於合成雙鏈RNA的已知特異性Toll樣受體3激動劑，具有良好的靜脈、腹腔和鼻腔安全性，同時顯示出對廣譜病毒的強大抗病毒活性。該藥物也被用於多個正在進行的免疫腫瘤學臨床研究。 AIM最近生產了超過10000瓶的安普利近。



關於AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫製藥公司，專門從事治療免疫疾病、病毒性疾病和多種癌症的療法的研究和開發。 AIM的主打產品包括阿根廷批准的藥物rintatolimod（商品名安普利近®或Rintamod®）和FDA批准的藥物Alferon N Injection®。根據已發表的同行評審的臨床前研究和臨床試驗結果，AIM認為安普利近®可能具有廣譜抗病毒和抗癌特性。安普利近®的臨床試驗包括對腎癌、惡性黑色素瘤、結直腸癌、晚期復發性卵巢癌和三陰性轉移性乳腺癌患者的研究。這些和其他潛在用途需要額外的臨床試驗，確認支持監管批准和額外資金所需的安全性和有效性數據。 Rintatolimod是一種雙鏈RNA，開髮用於治療全球重要的削弱免疫系統的疾病和失調。



警告性聲明

本新聞稿中的一些聲明可能是前瞻性聲明，涉及許多風險和不確定性。例如，提交臨時專利申請並不能保證最終會授予專利。無法保證將來與此有關的任何臨床試驗。無法保證目前或計劃中的試驗是否會成功或產生有利的數據，而且試驗受到許多因素的影響，包括缺乏監管機構的批准、缺乏研究藥物或贊助其他試驗的機構的優先次序變動。此外，許多因素可能導致計劃的臨床試驗無法啟動，包括缺乏監管批准或缺乏研究藥物。即使這些臨床試驗得以啟動，我們也無法保證臨床研究會成功或產生任何有用的數據或需要額外的資金。此外，對於前瞻性陳述，我們要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中所載前瞻性陳述的安全港。本新聞稿中的任何前瞻性聲明僅在本新聞稿發布之日起生效。我們不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映在此日期之後發生的事件或情況。可在www.aimmino.com上獲取本新聞稿和早期的版本。本新聞稿並不會參考本網站所載的資料，只供參考之用。



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電話: 212-671-1021

電子郵件: aim@crescendo-ir.com



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電話: 800-778-4042

電子郵件: IR@aimimmuno.com



資料來源: AIM ImmunoTech Inc.



Feb 11, 2020, 19:30 HKT/SGT

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