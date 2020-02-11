Tuesday, 11 February 2020, 09:03 HKT/SGT Share:

來源 網龍網絡控股有限公司 網龍旗下網教通等多款在線教育產品助力千萬師生「停課不停學」

香港, 2020年2月11日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股份代號：777）表示，近日新型冠狀病毒疫情牽動人心，為回應教育部「不能面對面課堂上課，我們搭建雲課堂，讓孩子們在家也能開展學習」的號召，網龍積極履行企業社會責任，宣佈旗下網教通平台推出「停課不停學」平台保障方案，免費為超過1000萬用戶提供在線課程直播服務。同時，網龍也向港澳地區的師生開放免費在線互動教學平台及學習產品，使港澳師生也能繼續在家「教與學」。







2月1日，福州市教育局正式下發《福州市教育局關於做好延期開學期間中小學和中職學校教育教學管理工作的指導意見》，意見中確認網龍旗下的網教通成為支持福州市「停課不停教，停課不停學」工作的官方合作平台。網教通此次支持福州市教育局進行線上授課，有望覆蓋福州地區100萬以上師生用戶及數百萬家長，充分展現了網龍及旗下網教通平台的技術實力與服務支持能力。



除了福州，網教通還積極支持湖北教育管理部門的抗擊疫情工作，在其與湖北省合作構建的教育資源平台 - 「湖北教育雲平台」上，為湖北省超過100萬師生逐步提供免費線上授課、在線視頻、知識微課及一系列教學服務。僅用3天時間便完成在線直播課程的功能搭建及測試，並於1月30日在湖北省的麻城、仙桃及陽新三地進行了試點直播，還獲得了仙桃市電教館的積極評價。網教通將陸續支持湖北省近30個市、縣、區的在線直播教學，確保疫區「停課不停學」工作的落實。



「停課不停學」網教通平台保障方案，不僅可以提供網絡直播宣傳新型肺炎的防控知識，支持教師在線備課授課，同時具備在線作業考試、即時點對點家校溝通、網絡教研、在線教務管理等豐富功能，令用戶可通過平台高效率地完成大部分日常教學工作。



除了網教通，網龍還向全國教師免費提供101教育PPT軟件以助力教師們輕鬆備課，高效授課。101教育PPT是一款專業服務教師的備授課一體化教學軟件，擁有超過百萬量級的優質課件資源，同時支持PC、iOS、安卓等多個平台，且可以在較短時間內完成部署落地，為此次抗擊疫情提供有效的在線教育解決方案。此外，網龍還決定在疫情期間，面向全國中小學老師和學生開放馳聲聽說線上的所有功能，包括VIP服務，並對已繳費的VIP用戶進行服務延期，確保大家在這個特殊時期能夠進行高效的英語聽說學習。



港澳地區同樣受到疫情影響，學校延期至3月或之後開學，網龍旗下全球線上教育平台Edmodo在港澳各中小學停課期間，鼓勵師生們通過Edmodo進行免費線上互動教學。老師可以在Edmodo上給學生分發閱讀材料及共用視頻，更可隨時與學生在Edmodo上進行討論以激發學生們獨立學習的興趣，同時更能夠保持教學進度。此外，公司更運用Amazon Web Services (AWS)雲端服務設立疫情期間應急服務，於停課期間為香港學校免費提供跨境「雲端校本影片學習平台」，讓老師輕鬆將校本教學影片上載並儲存在雲端。香港本地或者跨境學童都可以瀏覽學習資源，老師可再以 Edmodo 安排作業或學習任務給學生，協助學生在家中進行學習。



面對此次新型冠狀病毒肺炎疫情，網龍旗下其他在線教育產品也在計劃推出更多舉措，用知識迎接希望，在這段特殊時期裏，網龍旗下教育產品將陪伴全國中小學老師和學生共渡難關，平安在家學。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶－17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台－91無線，91無線於2013年以19億美元出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併項目。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



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Feb 11, 2020, 09:03 HKT/SGT

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