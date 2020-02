Monday, 10 February 2020, 20:56 HKT/SGT Share:

來源 森信紙業集團有限公司 森信紙業與香港電視合作 旗下FoodWise為HKTVmall擴展自取點

香港, 2020年2月10日 - (亞太商訊) - 森信紙業集團有限公司(「森信紙業集團」及其附屬公司「集團」)(股份代號:0731)旗下連鎖營養超市 FoodWise 慧品與香港電視網絡有限公司香港電視(「香港電視」)(股份代號:1137)合作,繼其產品可於HKTVmall平台上發售外,最近更在其全線7個分店為HKTVmall網購平台交易提供訂單自取網絡(「自取點」),為廣大市民提供更便捷及更具時間彈性的取貨點。



森信紙業旗下連鎖營養超市FoodWise慧品



FoodWise於2014年成立,利用其專業的採購團隊搜羅環球優質食材及生活用品,為注重健康但生活忙碌的香港消費者提供大量不同種類且健康、實惠及便利的食物及生活用品。誠獲消費者信任及支持,FoodWise的實體店連同網購平台交易額顯著上升,對於部分產品如口罩及抗菌消毒用品需求急升及供應不足,集團已經與供應商密切聯繫,加大採購力度,希望盡快補貨,讓市民可以購得所需產品。



森信紙業集團主席兼行政總裁李誠仁先生表示︰「近年森信集團致力發展多元化業務,快速消費品業務是其中一項大力發展的一環。FoodWise作為集團零售品牌代表,將繼續藉強大的採購和分銷網路為消費者帶來優質的食材及便利的購物體驗。今次,FoodWise與HKTVmall的合作實為強強聯手,為彼此業務帶來協同效應。未來,我們希望尋求更多潛在合作伙伴,令更多市民可受惠。」



有關森信紙業集團有限公司(股份代號:0731)

森信紙業集團是香港最大的紙品貿易商,集團於中國沿岸及内陸工業城市設有逾20個銷售點,並於新加坡、南韓及馬來西亞設有分公司,於各地負責經銷超過100多個全球不同地區品牌的紙品。憑藉集團堅實的基礎,集團不斷改進,並由紙商轉型成爲綜合分銷服務供應商,業務包括紙品製造、貿易、物流解決方案、物業發展及投資、批發及特許經營分銷。







