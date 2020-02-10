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Monday, 10 February 2020, 18:37 HKT/SGT
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來源 冠君產業信託
花園道三號成為香港首個現有樓宇榮獲WELL鉑金級認證

香港, 2020年2月10日 - (亞太商訊)  - 花園道三號為冠君產業信託（股份代號：2778）持有兩項地標物業之一，榮獲國際WELL健康建築研究院TM（IWBITM）頒發WELL健康建築標準的鉑金級WELL核心認證，成為香港首個獲WELL認證最高級別之現有樓宇。


香港首個位於甲級寫字樓的大型戶外樓梯畫作品「鬧市中的花園」


花園道三號項目達到WELL健康建築鉑金標準，包括：空氣、水、光、營養、運動、熱舒適、聲音、材料、精神與社區的要求。此殊榮是對冠君產業信託重視旗下物業用戶的健康和環境保護作出之努力予以肯定。

冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示：「很高興花園道三號能夠成為香港首個榮獲鉑金評級的現有樓宇。新樓宇可以按WELL的指引而建成，但使用中的樓宇則需進行設施升級方可達到WELL的標準，相對較具挑戰性，取得認證是資產管理團隊不懈努力的成果。」

國際 WELL 建築研究院 (IWBI) 董事長兼首席執行官瑞克·費瑞奇 (Rick Fedrizzi) 說：「花園道三號項目為香港眾多追求健康室內環境的現有樓宇樹立了良好的典範。此印證了冠君產業信託對提升物業用戶的健康與福祉的承諾，為員工、租戶及業務夥伴提供健康的環境。」

花園道三號 - 香港首個WELL鉑金級核心認證之現有樓宇：
- 融合健康與公共空間設計：
室內與戶外空間自然相連–25%的戶外範圍擁天然元素
具備園景、戶外運動空間及健身中心，推廣健康生活
運用樓梯壁畫和藝術品，營造樂活向上的氛圍
- 連續12年取得香港室內空氣質素檢定證書（卓越級），空氣質素優良
- 連續九年獲列入水務署優質供水認可計劃，供水質素令人滿意
- 為租戶提供接駁巴士，提倡多乘搭公共交通工具
- 舉辦一系列「Champion Our Wellness」體驗活動，例如食中療癒、越野跑和音樂表演

首創位於甲級寫字樓的樓梯藝術：
冠君產業信託最近於花園道三號，完成香港首個甲級寫字樓的壁畫樓梯創作。信託支持本地創作，由本地藝術家陳巧倩所繪畫的「鬧市中的花園」，給予途人心曠神怡的感覺，我們亦希望藉著樓梯壁畫鼓勵租戶多走樓梯，推廣健康生活。 

有關冠君產業信託（股份代號：2778）
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，總樓面面積達293萬平方呎，分別座落於維港兩岸。
網站：www.championreit.com



Feb 10, 2020, 18:37 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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