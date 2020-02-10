花園道三號成為香港首個現有樓宇榮獲WELL鉑金級認證

|
|
|
|冠君產業信託
|Dec 20, 2019, 17:02 HKT/SGT
|冠君產業信託著力可持續發展 2019年榮膺最高殊榮
|Aug 14, 2019, 20:29 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2019年中期業績
|May 30, 2019, 20:11 HKT/SGT
|冠君產業信託奪得「整體最佳投資者關係公司大獎」最高榮譽 囊括九大獎項
|Apr 1, 2019, 12:41 HKT/SGT
|冠君產業信託簽訂無抵押貸款融資
|Feb 21, 2019, 19:28 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2018年度全年業績
|Dec 6, 2018, 17:32 HKT/SGT
|冠君產業信託2018年榮膺多個獎項
|Nov 12, 2018, 17:30 HKT/SGT
|冠君產業信託榮膺三項大獎
|Oct 10, 2018, 19:17 HKT/SGT
|冠君產業信託舉辦「Champion Your Wellness–辦公室椅子瑜伽」致力提倡身心靈健康
|Aug 16, 2018, 18:47 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2018年中期業績
|June 11, 2018, 18:52 HKT/SGT
|冠君產業信託於《亞洲企業管治》雜誌第八屆亞洲卓越大獎囊括三項殊榮
|May 31, 2018, 18:07 HKT/SGT
|冠君產業信託於香港投資者關係協會第四屆投資者關係大獎囊括三個獎項 獲選為最佳投資者關係公司
|Feb 14, 2018, 19:40 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2017年度全年業績
|Aug 15, 2017, 19:33 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2017年中期業績
|June 12, 2017, 16:30 HKT/SGT
|冠君產業信託於第三屆投資者關係大獎及《亞洲企業管治》雜誌第七屆亞洲卓越大獎共囊括五項殊榮
|Feb 27, 2017, 19:33 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2016年度全年業績
|Aug 9, 2016, 18:42 HKT/SGT
|冠君產業信託公佈2016年中期業績
|June 28, 2016, 19:18 HKT/SGT
|中環核心區甲級寫字樓地標今天正式改名為花園道三號
|May 25, 2016, 15:41 HKT/SGT
|中環「花旗銀行廣場」將易名為「花園道三號」
|更多新闻 >>