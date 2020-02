Friday, 7 February 2020, 18:15 HKT/SGT Share:

來源 香港董事學會 疫情肆虐,不忘財務匯報工作

香港, 2020年2月7日 - (亞太商訊) - 香港董事學會籲請上市公司董事,在疫情肆虐之際,仍以誠懇態度履行職責,應對財務匯報工作。



2月4日,證券及期貨事務監察委員會(證監會)與香港聯合交易所有限公司(聯交所)發表一份題爲《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下如何刊發業績公告》的聯合聲明。



冠狀病毒疫情肆虐,預料會影響部分上市公司的業績披露工作計劃和進度,對不少上市公司董事而言,是個難題。



香港董事學會日前與證監會(由企業融資部執行董事何賢通先生率領)、聯交所(由上市主管陳翊庭女士率領)及財務匯報局(由主席黃天祐博士率領)的團隊進行聯席電話會議,深入討論相關事宜。期間,香港董事學會的與會代表就董事們的憂慮表達意見,而兩家監管機構亦就聯合聲明的要旨和目的作解説。經過坦誠的交流討論,香港董事學會獲得一些資訊,相信可以緩解董事們的顧慮。



是次《聯合聲明》的主要目的,是要維持香港金融市場有秩序及持續運作。一刀切延後業績公佈會嚴重打擊香港市場整體的信任度,產生深遠的負面影響。



按照《聯合聲明》,上市公司的董事會可能要在核數師未能展開工作之前便發放財務信息。根據我們的了解,監管機構明白到目前情況屬非常時期,影響不少公司。董事們不須過分憂慮,最要緊的,是他們能以誠懇態度履行自己的董事職責。



香港董事學會另有更詳細的指引及建議供董事們參考。

請按此 https://www.hkiod.com/7Feb2020_final.pdf



香港董事學會簡介

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就; 爲達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與厘訂相關標準,以及協助董事的專業發展。 學會爲非分配利潤組織,成員是上市及非上市公司的董事,致力爲董事提供教育項目 及資訊服務,並代表董事發表具影響性的意見。學會具備國際視野及多元文化環境, 以兩文三語執行會務。網址 http://www.hkiod.com



如欲瀏覧更多香港董事學會之新聞發佈及對公共事宜的回應,請到 https://www.hkiod.com/newsrelease.html



傳媒查詢:

程穎姍小姐 (+852 2889 1414;moni.ching@hkiod.com)





