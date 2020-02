Friday, 7 February 2020, 16:58 HKT/SGT Share: 全民皆「宅」促雲業務增長,數字化轉型服務迎來「爆發期」

香港, 2020年2月7日 - (亞太商訊) - 春節以來,隨著疫情防控的不斷加強,假期以後企業復工的時間節點也隨之後延,面對當下的疫情形勢,對於大多數人來講,少出門、甚至不出門就是對疫情防控工作最大最有效的支持。



為了最大程度支持疫情防控工作,同時也出於對員工健康的保護,依托現有的線上業務能力,不少企業都定制了疫情期間線上辦公的具體實施方案,因此「宅辦公」需求激增。與此同時,企業的線上能力也最大負荷運轉,以保障特殊時期內企業正常的業務運轉。



「宅辦公」需求爆發,企業「上雲」意識覺醒



在當下疫情嚴控的特殊時期,在家「宅辦公」需求成為了春節假期以後新湧現的增長點,移動辦公應用成為了「宅辦公」需求爆發最直接的承接。



2月4日A股開盤之後,雲辦公概念板塊大幅上漲,多家相關企業漲停,有數據顯示,兩日內,雲辦公概念漲幅達11.8%。



基於疫情期間「宅辦公」需求集中爆發的事實,更多的企業也進一步認識到線上能力的重要性,從而進一步完善線上全流程的綜合業務能力。因此疫情之後,預測企業「業務上雲」的需求將進一步爆發,同時,企業的「上雲」意識也將覺醒,從而帶動企業雲服務業務的新一輪增長。



據一份來自於數字化與雲服務提供商暢捷通的數據顯示,節後其旗下云產品每天的訪問量對比節前大約增長了3倍。這一數據也從側面證明了,許多企業正在尋求一種「上雲」的解決方案,暢捷通的雲產品即能相應滿足這一「上雲需求」。



另一方面,我們也看到,雖然「宅辦公」需求的集中爆發短期促進了雲辦公概念股的增長,但云辦公的背後不僅僅是簡單的線上溝通,而是基於企業完整線上能力的業務「線上化和中台化」。



構建企業自己的「中台」能力,是企業深入完善線上業務能力的核心,對於沒有足夠能力構建「中台」的企業來說,以雲產品滿足構建「業務中台」的現實需要,成為費效比更高的解決方案。



所謂「中台」,實際上是以企業基礎設施和基礎能力為平台,形成一種對現有資源和能力實現多端調取應用的企業級能力,而實現這種企業級能力則需要一定的技術支撐,對於很多不具備或者技術能力不夠的企業來說,以雲服務產品為支撐購建中台能力就顯得尤為重要。



最近幾年轉型雲服務的暢捷通,通過打造運營能力和平台化,以好會計、好生意、T+ Cloud、易代賬等產品為基礎,可為企業提供基於雲端的遠程業務能力賦能,幫助企業實現「業務上雲」,深入構建企業的線上運營能力和業務能力,可以說是依托「業務上雲」的線上中台,實現雲辦公效率與成本的帕累托最優解。



數字化轉型賦能企業,開啟企業增長「第二曲線」



企業尋求「雲能力」的背後,實際上是數據生產力時代,企業數字化轉型的不斷普及和深入。



雲、5G、AI等新技術的深入商業化,使得數據成為重要的生產要素,而數據生產力驅動則是企業數字化轉型的最終目的,數據將成為繼信息之後的又一大生產資料。



另一方面,數據型增長的實質是對效率紅利的挖掘,在數據型增長較為明顯的金融領域,這樣的特徵更加明顯。



例如,暢捷通旗下暢捷貸通過與廣大金融機構合作,依托企業數據基礎,為小微企業提供助貸業務,從而解決了小微企業融資難、慢的行業性痛點,從而提高了小微企業的融資效率。



數據生產力時代效率變革的核心是數據型增長下的效率紅利釋放增長。從這個意義上來講,企業尋求「雲能力」的背後,也是對自身效率紅利的挖掘。



從消費端來看,此次疫情雖然抑制了春節期間的消費,但在疫情結束之後,這些需求也將進一步釋放,經過數字化轉型賦能的企業也將在這一波需求釋放中更好享受更多數據生產力下效率紅利。



倫敦商學院的創辦者查爾斯·漢迪曾經提出「第二曲線」的概念來幫助企業實現持續增長。查爾斯認為,如果組織和企業能在第一曲線到達巔峰之前,找到帶領企業二次騰飛的「第二曲線」,即能實現企業的持續增長。



實際上,更多時候「第二曲線」不只是新的業務,也同樣是新的商業模式。因此在數據生產力時代,從業務驅動到「數據驅動」的增長內核的轉變,是企業實現「第二曲線」的重要途徑。



而對於存量市場中的企業來說,實現「效率紅利」是實現企業「二次增長」的關鍵。通過「業務上雲」獲得中台能力的中小企業,在數字化轉型的賦能下同樣可以實現效率型增長。



以暢捷通旗下的T+ Cloud雲服務為例,通過「專屬雲」和「公有云」兩種不同部署模式,適應不同階段下小微企業的發展需求,同時以雲服務為基礎,形成好會計、好生意等產品為觸達,幫助企業財務上雲、業務上雲,通過深化數字化轉型的經營策略,幫助企業實現以效率變革為導向的數字化升級轉型。



在現有的雲產品平台賦能能力的基礎上,暢捷通以數字化服務賦能為觸點,在幫助企業實現「業務中台」能力構建的同時,助力企業實現效率型增長,以幫助開啟企業找到新模式下「第二曲線」式增長。



如今,城市化紅利的釋放已趨於平穩,企業尋找新增長的機遇也更多注重模式革新以及效率增長。客觀來看,此次疫情之後,更多的企業將重新發現線上的價值,並進一步覺醒「數據生產意識」,因而,可以預見的是,雲與數字化服務也將迎來新的機遇期。



結語:



維克托·邁爾-舍恩伯格在「大數據時代」中曾經說,在大數據時代,我們不必知道現象背後的原因,我們只要讓數據自己發聲。



隨著企業數字化轉型的不斷深入,廣大中小企業也將進入「數據型增長」的新階段,未來在完整的線上業務能力保障下,面對突發事件的影響,我們將更有底氣和信心,去面對未知的挑戰。



關於暢捷通信息技術股份有限公司

公司成立於2010 年3月,並於2014年6月26日在香港聯交所主板掛牌上市(股份代號:1588)。公司以「用信息技術推動小微企業進步」為使命,以成為全球領先的小微企業財務及管理服務提供商為願景,致力於為中國小微企業提供以財務及管理服務為核心的:平台服務、應用服務、數據增值服務。







