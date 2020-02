Friday, 7 February 2020, 12:00 HKT/SGT Share:

來源 Holista CollTech Ltd 大馬民眾擔憂疾病傳播,藥房補貨後積極購買抗病毒消毒液NATSHIELD(TM)

吉隆坡, 2020年2月7日 - (亞太商訊) - 鑑於對武漢冠狀病毒感染的擔憂進一步加深,馬來西亞民眾今日在當地藥店排隊等候,購買一種含有有效成分的手持式NatShield(TM)消毒液。事實證明,該成分可有效對抗170多種致命病原體,包括先前已知的冠狀病毒。



大碼民眾排隊購買NatShield(TM)消毒液,以對抗冠狀病毒



本土醫療保健企業Holista CollTech(以下簡稱Holista)表示,1月初消毒劑庫存清零後,自2020年1月29日起,60,000瓶NatShield(TM)的最初訂單中,已有5,000瓶被加急運送到包括Big Pharmacy在內的各大藥房中。下一批15,000瓶消毒液將於本週發往馬來西亞的各個藥房。



該20毫升消毒劑在馬來西亞藥房的零售價約為25馬幣。每瓶NatShield(TM)消毒劑均含有5%的Path-Away(R)。 Path-Away(R)是一種經美國食品藥品監督管理局和馬來西亞衛生部批准的植物性活性成分。它還在世界衛生組織認證的多個實驗室內接受了測試。



由美國南卡羅來納州的Global Infections Control Consultants LLC(以下簡稱GICC LLC)開發的Path-Away(R)可攻擊微生物的細胞壁,抑制其對繁殖所需氨基酸的攝取。微生物種群聚集在一起並在此過程中自我消亡。不含酒精的Path-Away(R)對人體無害,目前正用於測試其對武漢起源的新型冠狀病毒的有效性。



總部位於吉隆坡的Holista是澳大利亞的上市公司,是東盟地區Path-Away(R)的獨家分銷商。公司進口活性成分,然後在馬來西亞的幾家裝瓶廠按照嚴格標准進行灌裝。 Holista將NatShield(TM)分銷給三個藥房連鎖品牌,涵蓋全馬3,000多家藥房。



Holista首席執行官Rajen Manicka博士在八打靈再也Bigal Pharmacy的一家藥店的簡報會上說:"2020年1月29日庫存耗儘後,我們一直在晝夜不停地安排大馬的訂單。到目前為止,我們已經收到42,000瓶的確認訂單,其中到上週末已售出5,000瓶。"



"為了滿足對消毒劑需求,我們打算在2月底之前將馬來西亞的出貨量從最初的60,000瓶增加到145,000瓶,並包括20毫升和30毫升兩種規格。我們還計劃在未來幾週內提供60毫升的家庭裝。除馬來西亞外,我們還收到了許多海外諮詢。公司將在未來幾週內更新有關出貨量增加的信息。"他補充道。



Big Pharmacy首席執行官Lee Meng Chuan補充說:"我們正在竭盡全力滿足所有71家門店的需求。客戶的健康和福祉是重中之重。我們將在未來幾週內與Holista緊密合作,以滿足客戶的需求。"



Holista已確認參與國家貿易促進機構馬來西亞對外貿易發展局(以下簡稱 MATRADE)的一項倡議,以支持武漢冠狀病毒的受害者。該計劃被稱為"幫助武漢"行動。 Holista已捐贈10,000令吉作為初期捐款,並將進一步捐贈其NatShield(TM)消毒液銷售收入的2%。



拿督Rajen博士還宣布,Holista還將使用Path-Away(R)活性成分加速鼻香膏的開發,這種成分可降低感染風險。 Holista計劃於2020年3月之前申請自己的鼻香膏全球專利,以期在2020年第三季度前向國際消費市場投入該產品。



Path-Away(R)的成分已獲得"公認安全"(以下簡稱GRAS)的認證,美國食品藥品監督管理局(以下簡稱FDA)的批准,以及美國環境保護署(EPA)的豁免。它已在美國藥典(USP)中列出,且作為消毒液成功通過了USP-51測試。



Path-Away(R)還獲得了新西蘭食品安全局和環境保護局的批准。它已被馬來西亞衛生部批准使用,還特別提及了H1N1病毒。



Holista已獲許可在東南亞製造和分銷NatShield(TM)。



Holista CollTech Ltd簡介

HolistaCollTech Ltd(以下簡稱"Holista")是一家以科研為重心的生物技術公司,由Holista Biotech SdnBhd與CollTech Australia Ltd.合併而成。集團總部位於珀斯,在馬來西亞擁有廣泛業務。該公司致力於為全球市場提供一流的天然成分和健康產品。 Holista是草藥和成分研究的領導者,旨在為消費者提供更健康的食品。



Holista在澳大利亞證券交易所(" ASX")上市,致力於研究、開發,製造和銷售"健康型"產品,以滿足針對天然藥物的未被滿足且不斷變化的需求。 Holista的配料組合包括低GI烘焙產品,低鈉鹽,低脂油炸食品和低熱量糖,同時又不影響口味,氣味和口感。 Holista仍是唯一一家使用專利提取方法生產綿羊膠原蛋白的公司。更多資訊,請訪問 http://www.holistaco.com



進一步諮詢,請聯繫:

企業事務與商機

Rajen Manicka博士: rajen.m@holistaco.com

常規諮詢: enquiries@holistaco.com



媒體與投資者關係諮詢

WeR1 Consultants Pte Ltd

E: holista@wer1.net; P: +65 67374844



Feb 7, 2020, 12:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network