Thursday, 6 February 2020, 20:43 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作 確保員工健康 為共抗疫情貢獻力量

香港, 2020年2月6日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司(「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」)(股份代號:6836.HK)宣佈，針對目前新型冠狀病毒肺炎疫情，集團已為各工廠做好各項防控及安全的工作；並通過捐助，支援防控工作，為共抗疫情貢獻力量。



天韻國際控股有限公司捐助物資，為共同抗疫貢獻力量



作為食品生產企業，安全一直是集團的重中之重。武漢出現疫情之初，集團便已高度重視，並對疫情形勢緊密監控，迅速成立了疫情防控工作應急領導小組，下達多項通知，制定了應急預案，全體聯動、層層履責，細化應急防控預案，嚴格落實防控措施，從疫情控制、生產安排、工資發放、員工返程、節後安保、節後復工等方面進行了詳細部署和安排。



疫情發生後，集團捐助物資合計金額約人民幣三十萬元，為抵抗疫情共獻力量。同時，集團重點加強對位於湖北宜昌生產基地的人文關懷，委託宜昌天同的負責人對所有員工進行慰問，傳達控制疫情的正能量，令員工凝聚力加強。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「截至目前公司全體人員及其家庭成員中沒有發生一起確診或疑似病例。集團認真履行社會職責，繼續支援疫情防控，與全國人民一起，堅定信心，同舟共濟，團結一心，共同打贏疫情防控阻擊戰。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及(ii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成爲中國加工水果行業內第一家水果加工商能夠在其生產產品貼上「零添加防腐劑」標志並在中國銷售。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市唯一一家榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







Feb 6, 2020, 20:43 HKT/SGT

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