雅各臣首推家用式流感或病毒測試值得留意

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|Thursday, 6 February 2020, 11:16 HKT/SGT
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香港, 2020年2月6日 - (亞太商訊) - 在武漢新型冠狀病毒肺炎疫情緊張的情況下，股市表現波動，而醫藥股的表現值得留意。當中香港最大的非專利藥公司雅各臣科研製藥（02633）旗下於一月推出的家庭式測試流感及呼吸道病毒的產品可謂及時打了強心針，此測試只需採集鼻咽樣本進行，8分鐘便知是否受到甲型、乙型流感或呼吸道合胞病毒感染。此外，集團亦有意把品牌保健業務等三大領域分拆獨立上市，擁有雙重概念，值得期待。
|雅各臣科研製藥「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件於香港和澳門市場推出其首款流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件，專為特定甲型及乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒（「RSV」）之檢測而設，檢測結果可在8分鐘內得知。
雅各臣總部扎根香港，同時已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨等地開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。並一直積極與跨國夥伴展開策略性業務發展合作，包括高端非專利藥、生物類似藥及醫療器械的授權及技術轉讓，以及品牌成品代理，進一步鞏固市場地位。
另外分拆的業務預期包括品牌藥、品牌中藥，以及品牌健康及保健產品。而該名為Dr. Freeman的產品是公司品牌保健護理業務平台首推的家用式診斷產品組合，之後其他家用式診斷產品料陸續有來，到時相關業務可釋放價值，值得投資者留意。
Feb 6, 2020, 11:16 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 展会, 通讯, 业务, 健康与医药, Advertising & Media, ASEAN, Local Business, Government
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