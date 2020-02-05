雅各臣科研製藥於香港及澳門推出首個家用式流感／呼吸道合胞病毒診斷套件

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|雅各臣科研製藥有限公司
|Nov 26, 2019, 17:26 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零二零財年中期業績
|Nov 12, 2019, 21:07 HKT/SGT
|雅各臣於大中華及亞太區推出挪威Smartfish健康營養產品
|Nov 5, 2019, 23:08 HKT/SGT
|雅各臣增添「恢甲清」品牌 與荷蘭富利衛美連手進軍國內市場
|Oct 31, 2019, 20:27 HKT/SGT
|雅各臣與建豐胃仙-U成立合資公司
|June 25, 2019, 20:01 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一九財年全年業績
|May 8, 2019, 20:16 HKT/SGT
|雅各臣與雲南白藥集團將繼續探討業務及其他方面合作可行性
|May 2, 2019, 22:40 HKT/SGT
|雅各臣公布盈喜
|Nov 21, 2018, 22:45 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一九財年中期業績
|June 25, 2018, 20:50 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一八年全年業績
|June 13, 2018, 23:52 HKT/SGT
|雅各臣匯報TAILORx研究結果
|Apr 17, 2018, 18:32 HKT/SGT
|雅各臣獲《FinanceAsia》雜誌「2018年亞洲最佳企業選舉」選為香港「最佳小型企業」首位
|Dec 20, 2017, 22:00 HKT/SGT
|雅各臣科研製藥與上海復宏漢霖訂立協議 進軍生物製劑市場
|Nov 22, 2017, 22:13 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一八財年中期業績
|Oct 3, 2017, 17:46 HKT/SGT
|雅各臣完成發行本金總額為5億港元的可換股票據予Dragons 615 Limited及HH InRe JP, Ltd.
|Sept 6, 2017, 11:32 HKT/SGT
|雅各臣發行5億港元可換股票據予Dragons 615 Limited及HH InRe JP, Ltd.
|June 25, 2017, 09:22 HKT/SGT
|雅各臣公佈二零一七年全年業績
|Apr 26, 2017, 18:14 HKT/SGT
|香港李眾勝堂保濟丸與「水滴無界」簽訂合作協議
|Mar 13, 2017, 22:20 HKT/SGT
|雅各臣公布收購康寧行70%權益
|Jan 18, 2017, 19:45 HKT/SGT
|雅各臣收購「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」建立具擴展性平台
|Dec 13, 2016, 09:18 HKT/SGT
|雅各臣公佈完成收購「何濟公」之100%權益
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