Wednesday, 5 February 2020, 18:41 HKT/SGT Share:

來源 雅各臣科研製藥有限公司 雅各臣科研製藥於香港及澳門推出首個家用式流感／呼吸道合胞病毒診斷套件

香港, 2020年2月5日 - (亞太商訊) - 從事非專利藥及品牌保健護理產品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 - 雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「集團」；股份代號：2633）欣然宣佈，集團於香港及澳門市場推出其首款流感及呼吸道合胞病毒家用式診斷套件 - 「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」(「該產品」)。該產品自二零二零年一月起於各非處方藥渠道，包括各大保健護理連鎖店及藥房有售。



雅各臣科研製藥「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件於香港和澳門市場推出其首款流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件，專為特定甲型及乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒（「RSV」）之檢測而設，檢測結果可在8分鐘內得知。



「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」是一項簡便的快速家用式檢測工具，專為特定甲型、乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒（「RSV」）之檢測而設，檢測結果可於8 分鐘內得知。該產品為集團的品牌保健護理業務平台中家用式診斷產品組合的首項產品，其他家用式診斷產品將會陸續推出。集團正在積極考慮其品牌保健業務的潛在分拆上市，該業務分部包括品牌藥、品牌中藥以及品牌健康及保健產品（如保健品、個人護理產品和健康診斷套件等）。



從科學角度來說，「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」使用針對流感及RSV相應抗原的單克隆抗體，除可檢定是否有感染流感外，亦可判斷感染的特定流感及RSV類型。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示：「我們很榮幸為香港及澳門市場引進這實用的家用式流感及呼吸道合胞病毒診斷套件。集團相信該產品可使大眾的健康得益，其透過提供一套簡便、快速及特定的流感傳染病自行診斷套件工具，尤其在流感高峰期，能幫助流感及RSV患者在發病初期尋求迅速而有效的治療。



我們將肩負滿足消費者健康需求的承諾，繼續透過搜羅更多優質、創新和信譽良好的產品，進一步豐富產品組合，積極擴展我們的品牌保健護理業務，以作為戰略性增長平台。集團亦會繼續積極鞏固優越的市場戰略地位，從而為股東創造理想價值。」



關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是香港領先非專利藥公司。旗下品牌成藥主要包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「兜安氏藥膏」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥和品牌保健護理業務的產品組合。扎根香港，集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日 ， 集團獲納入MSCI香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/



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