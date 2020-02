Wednesday, 5 February 2020, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 Solei Systems, Inc. Trapollo與CareClix整合

亞歷山德里亞,弗吉尼亞州, 2020年2月5日 - (亞太商訊) - 全球領先的遠程醫療解決方案公司CareClix, Inc.與考克斯商業公司,全球領先的互聯保健服務商Trapollo已於今日宣布簽署合作協議,啟動戰略合作,整合雙方獨有平台,支持遠程病患監護(RPM)項目。致力於協作滿足市場對低成本高品質保健服務的需求,CareClix和Trapollo兩強聯合將為服務商和客戶提供可定制化終端至終端解決方案,為一系列企業客戶和消費者提供規模化服務。



Trapollo首席執行官Michael W. Braham講道:“能夠與CareClix合作,延續我們的盛名,確保我們繼續為利益相關者提供領先的技術和服務解決方案,其中包括優選CareClix醫師網絡,通過Trapollo客戶提供保健服務,我們深感自豪。”



CareClix Inc.首席執行官John Korangy博士講道:“我對擺在自己和CareClix團隊面前的機會感到極為興奮。我們很高興與Trapollo合作提供遠程病患監護服務。憑藉我們向700多萬人提供混合式遠程醫療服務的成功經驗,外加Trapollo和考克斯通訊公司專業技術,我們希望為病患和服務商提供一種健全、平價、簡易的遠程病患監護系統。我們希望幫助病患及其家人實現更好的治療效果,同時增強醫師專業能力,改善他們的服務。”



關於Trapollo

考克斯商業公司Trapollo LLC是一家以人為本的領先的終端至終端互聯保健公司,專注於通過臨床參與改進病患護理服務。我們的目標是通過在日常生活中接觸,突破傳統醫療保健系統壁壘,拓展醫療保健範圍。我們所掌控的一系列遠程醫療監護應用程序、產品和服務已超出技術範疇。我們致力於提升生命各個階段的保健服務的質量。通過整合和促進更為高效的醫師病患交流和信息傳遞,我們可使醫療保健服務商和病患專注於改善醫療質量,同時促進病患身體健康。



作為考克斯通訊公司的成員,Trapollo致力於改善社區生活質量,利用考克斯連接能力落實相關技術,提供更加高效、不間斷的醫療保健服務。請登陸我們的官網www.trapollo.com了解更多信息。



關於CareClix

CareClix是一家領先的遠程醫療解決方案公司,負責為各種醫療保健服務利益相關方提供軟件應用程序和多專業醫療網絡。 CareClix的一系列服務正在徹底改變醫院、醫生和臨床護理人員與越來越多的患者互動的方式。 CareClix Inc.是Solei Systems Inc.(OTC:SOLI)的全資子公司。欲了解更多關於CareClix的信息,請訪問我們的網站:www.careclix.com 。



關於Solei

Solei Systems Inc.是一家在健康與保健領域中進行全面報告,接受全方位審計的公共事業控股公司,其主要業務是遠程醫療。目前,Solei Systems公司由兩家全資子公司組成:CareClix, Inc.和Clinical & Herbal Innovations, Inc. www.soleihealth.com



有關前瞻性信息的警戒性聲明

本新聞稿可能包含有關Solei Systems Inc的“前瞻性聲明”。所有聲明,不包括本文所列歷史事實聲明,均為“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明可通過使用“相信”、“估計”或類似前瞻性措辭加以識別,涉及諸多已知和未知風險及不確定性。雖然Solei Systems, Inc相信,這些前瞻性聲明所做預測合情合理,但不包含任何假設、風險和不確定性,可能不准確。歸咎於諸多因素,其中包括證券交易委員會存檔的Solei定期報告(可登陸www.sec.gov查看)所列的因素,投資者不得過於依賴這些前瞻性聲明,因為這些聲明只是截至本新聞稿發布之日所做的預測。 Solei Systems Inc的實際業績可能與這些前瞻性聲明所做預測大相徑庭。有關Solei Systems或代理人的前瞻性聲明均受制於這些因素。除非是證券法明確規定,公司不會負責更新這些前瞻性聲明。



聯繫人:

Solei Systems, Inc

206 N. Washington St. Suite 100

Alexandria, VA 22314

T: +1-703-832-4473

http://www.soleihealth.com

ir@soleihealth.com



資料來源: Solei Systems, Inc.



Feb 5, 2020, 22:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network