Wednesday, 5 February 2020, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 Livingstone Health Livingstone Health推出全新企業形象 新增心臟醫學與家庭醫學業務

新加坡, 2020年2月5日 - (亞太商訊) - 總部位於新加坡的Livingstone Health(前身為Ardmore Medical Group)在引入新專科和專家後,啟動了全新企業形象。公司將自身定位為以東盟為中心的全方位醫療保健服務機構,至少覆蓋五個專業領域。



經過內部重組和品牌重塑,Livingstone分別將心髒病學和家庭醫學列為第四個和第五個專業,僅次於骨科手術,疼痛管理與麻醉學以及美容與健康。



Livingstone首席執行官鄭文申醫生說:“新的公司形象展示了一支更茁壯的團隊,具有更清晰的價值主張。東盟地區的經濟在高速增長,提供全方位醫療專業知識將提升我們作為東盟地區醫療保健服務供應商的形象和地位。”



與鄭博士一起擔任執行領導職務的還有:首席商務官黃永盛先生,首席運營官林邦彥醫生和首席醫療官蔡明輝醫生。



Livingstone心髒病學中心由具有超過15年臨床經驗的顧問和介入心髒病專家Ang Teck Kee醫生領導。該機構位於伊麗莎白醫藥中心,提供從篩查到治療程序的全面服務。



Livingstone通過與Phoenix Medical Group合作,創辦了第五個也是最新的醫療保健學科:家庭醫學。後者通過位於新加坡不同地區的四家診所專注於初級保健,例如慢性病管理和早期預防。



新增了心髒病學和家庭醫學後,Livingstone的醫生從5名增加到11名,員工從30名增加到50名。



作為新業務戰略的一部分,Livingstone還將為第三方醫療保健服務供應商提供設計和運營諮詢服務,協助後者在新興東盟國家建立和運營醫療中心。 Livingstone於2019年11月19日在柬埔寨金邊成功開設了一家美容和健康診所。該診所由Livingstone與該國領先醫療保健供應商Soriya醫院合資創辦。



鄭醫生說:“我們熱烈歡迎Phoenix Medical Group和所有新來的醫生加入Livingstone家族。 依托新增的心髒病學和家庭醫學方面的專業知識,Livingstone能夠為我們的患者提供更全面的服務,並擴大我們在新加坡和東南亞地區的業務範圍。”



自2008年至2009年全球金融危機以來,東盟的醫療保健格局發生了巨大變化。儘管有些患者曾選擇來新接受專科護理,但東南亞國家聯盟(東盟)部分地區的醫療專業化水平不斷提高,本地成本也在日益上升。東盟有十個成員國。



“我們希望讓更多東盟國家的患者了解Livingstone品牌和我們的醫療專業知識。我們通過與柬埔寨當地夥伴的合作開啟了這一過程,提供健康篩查以及美容與健康服務。我們同時也在與越南一家醫院緊密合作,提供疼痛管理服務。”鄭醫生說道。



“我們擬以此為基礎,在整個東盟地區進一步拓展業務。這樣一來,我們還可為Livingstone的醫生和專家提供更多機會。”



Livingstone Health簡介

Livingstone Health是一家總部位於新加坡的多學科醫療保健集團,提供專業的心髒病學,整形外科,疼痛管理與麻醉學,美容與健康以及家庭醫學服務。



Livingstone的名稱源自多肉植物生石花,通常被稱為“活石”。無論是石頭還是植物,活石都像徵著Livingstone Health的韌性,成長和決心。該集團被公認為是患者值得信賴的綜合醫療保健供應商,也是醫療專業人員獲得 成長機會的卓越中心。



Livingstone Health的標誌由一組彩色石頭組成,代表著其對多學科醫療保健的關注,而樹的樹乾和樹枝則像徵著連接這些醫療保健學科的龐大而成熟的網絡。更多資訊,請登陸www.livingstonehealth.com.sg



媒體諮詢

Regine Lee

市場部助理經理

T: +65 6592 4855

E: hello@livingstonehealth.com.sg



投資者/媒體諮詢

WeR1 Consultants Pte Ltd

Jordan Teo

T: +65 6737 4844

E: livingstone@wer1.net



Feb 5, 2020, 19:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network