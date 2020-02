Wednesday, 5 February 2020, 14:17 HKT/SGT Share: 安捷證券解讀武漢新型冠狀病毒肺炎情況及相關股票

香港, 2020年2月5日 - (亞太商訊) - 關於此次疫情,安捷證券的觀點是:1月23日凌晨武漢封城後的第一波疫情高峰已經到來,並有所緩和。與此同時,隨著返程復工潮的到來,可以預計疫情或將在未來14天內迎來第二波高峰。安捷證券推測第二波高峰的拐點或將出現於2月22日至29日。另一方面,安捷證券認為判斷疫情見頂為之尚早,主要原因是:1) 受制於檢測試劑盒、藥品、床位、醫療耗材等醫療資源超載和診斷物資不足等技術因素,官方的疫情統計數字或只能反映疫情實際情況的一部分;2) 湖北和武漢的實際疫情數據尚不全面,具有較大不確定性;及3) 疫情的區域性集中爆發仍存隱憂。



安捷證券近期選股觀點:建議投資人近期資產配置可以關注疫情相關醫藥股,並以避險資產為主,並密切關注未來14 天疫情變化,建議關注疫情相關的注射劑/藥品/試劑盒/疫苗生產商,如東陽光藥(1558.HK)、麗珠醫藥(1513.HK)、康希諾(6185.HK)等。與此同時,若內地封城、隔離措施持續有效,則14 天后疫情有望發生轉機,安捷證券推測拐點或將出現於2 月22 日至29 日。建議投資者可酌情回歸理性,關注醫藥板塊的長期成長邏輯,長線看好製藥龍頭企業,如中國生物製藥(1177.HK)、石藥集團(1093.HK)、復星醫藥(2196.HK);CRO/CDMO 企業,如藥明生物(2269.HK)、康龍化成(3759.HK);疫苗生產企業,如康希諾(6185.HK),以及嚴重低估的製藥企業,如中國抗體-B(3681.HK)。







Feb 5, 2020, 14:17 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network