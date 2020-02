Wednesday, 5 February 2020, 10:57 HKT/SGT Share:

來源 WiseSpot Company Limited 全民抗「炎」恰逢求職旺季 港企斯博有限公司加快使用UC.NOW即時通訊協作方案作網上招聘面試

香港, 2020年2月5日 - (亞太商訊) - 為配合全城防疫,斯博有限公司宣佈,春節假期後已開始使用由今之科技有限公司研發的UC.NOW即時通訊協作方案作網上面試,盡量省卻非必要的面對面接觸,以降低交叉感染之風險。就算安排同事在家工作,仍可利用技術儘量有效維持公司之日常運作,包括招聘等需要。



斯博有限公司人力資源部總監潘綺勤小姐指出,「作為科技公司,我們原本的計劃是從4月份的2020年度工程師實習生(Engineering Trainee)招募起,將本年度大部分的面試工作逐步轉用UC.NOW軟件進行。我看中的,是它備有完整的面試安排流程,包括批量上傳面試時間安排、透過UC.NOW Meeting Scheduler一次過以電郵發出面試邀請並安排應徵者確認或要求更改時間、自動更新面試時間表狀態、面試開始前再發出提示電郵及提供點按開始網上面試的URL連結等功能,這些都是我參考過其他同類軟件中暫時未能提供的特點。對HR來說,尤其在處理像Trainee這類需一次性招聘多人、而求職者人數又較多的職位來說,這工作流程功能就變得非常好用,並可減省HR不少人力物力。」



「這次出現突發情况來得又快又急,逼使我們將上述計劃的推出時間大幅提前。正因為UC.NOW已有面試安排工作流程,我們只用了一天時間做前期準備就能將原本需在辦公室進行的預約面試,全部改成網上進行。UC.NOW支援大部分在電腦、智能電話及平板上運行的瀏覽器,包括Chrome, Safari, QQ, 360 與Mozilla Firefox等,因此面試雙方一般無須事前特別安裝任何軟件或插件。我們要求網上面試以視像對話(video chat)方式進行,觀察對方的言行舉止和臨場應對能力,因此過程就彷如面談,只是大家都不用戴著口罩而已。視像對話的過程中,面試官可隨時利用文字對話(text chat)來考驗應徵者的文書相關能力如書寫、翻譯、甚至簡單的軟件編程。」潘小姐指出。



「每場UC.NOW面試均有系統錄影,讓面試人員在過程中不用忙於兼顧筆錄對話內容,可以更專心一致地聆聽、觀察和互動。面試後有需要時,大可翻查軟件操作平台上的錄影片段來重溫應徵者的答問內容。這點是傳統面試難以做到的,尤其是針對一些需有不同部門同事進行多次面試的職位。改用UC.NOW面試,既可省卻不同面試官重覆發問同樣的問題,評選時又不用單純依靠筆錄備註或記憶,對面試者來說其實更為公平。」潘小姐說,「當然在面試開始前,我們需要清楚告訴應徵者該場面試將會進行錄影、該檔案的用途及後續處理方式等,在取得對方同意後才繼續。」



「實際使用UC.NOW安排進行網上面試的時間雖短,但我們初步對這次 “HR數碼轉型” 的效果非常滿意。作為具領導地位的香港軟件及應用開發商,需持續地為公司在本港、台北及深圳的人員進行持續的培訓,才能讓他們緊貼全球科技發展的步伐。下一步我們將積極研究將UC.NOW軟件應用在其他的人力資源發展工作上,如網上培訓等。」



關於斯博有限公司

斯博於2001年成立,總部設在香港,並在台北及深圳分別設立辦事處及產品開發中心。多年來,我們堅守「卓越 I 創新 引領通信未來 」的核心業務理念,不斷提升產品創新和專案開發執行的能力,穩步成長,務求為電訊服務供應商及企業提供最好的ICT及業務解決方案。我們擁有資深專業的技術團隊,精通最新的固網、行動與IP數據技術。服務範圍涵蓋大中華地區、新加坡、澳洲、英國及美國,從需求諮詢、產品研發、項目建置,到上線後的7X24 電信級別現場支援,我們都致力為客人提供最好的服務。

官網:http://www.wisespotgroup.com



關於今之科技有限公司

今之科技成立於2018年,總部設在香港,主力為本地企業,尤其是中小企,開發不同「數碼轉型」軟件及應用。其即時通訊及協作軟件UC.NOW,以「軟體即服務 SaaS」及雲端為基礎,提供整合通訊及協作能力及一站式管理平台。我們不單著重產品創新,更重視周邊的工作流程配套,因此公司成立兩年多來,已成功為大學、展覽機構和廠商等,開發出其專用軟件方案。我們堅信,在全球性的數碼化市場裡,能突破地域限制,讓身處不同地方的企業及其客戶可隨時隨地合作無間,是營商的一大重要成功關鍵。

官網:https://www.u-c-now.com/en







