2020年第六屆香港投資者關係大獎現正接受公眾提名

香港, 2020年2月4日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會欣然宣布2020年第六屆香港投資者關係大獎(「獎項」)現正式接受公眾提名。此獎為連續第六年舉辦,香港投資者關係協會期待此獎表揚更多於投資者關係表現出眾及奉行最佳守則的香港上市公司。







香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示:「承接過去五年的成功,我們很高興香港投資者關係大獎邁進第六個年頭。我謹此感謝各位合作夥伴,包括但不限於會員旗下的投資者關係專員、顧問、監管機構、贊助單位以及過去五年所有曾經參與和投票的各位,一直以來的支持及幫助。我們很高興看到香港投資者關係領域的整體標準在近年取得長足的進步,同時期望來年會迎接更美好的一年。」



陳博士續說:「為了讓更廣泛的投資者關係界別之卓越表現受到表揚,我們今年增設三個獎項組別供大家提名及投票,包括『最佳ESG - 環境』、『最佳ESG - 社會』及『最佳ESG - 企業管治』,以認同上市公司在環境、社會及企業管治方面的卓越成績。今年亦新設『ESG卓越大獎』,得獎者由評判團選出,以表揚其在環境、社會及管治三方面整體出色表現的公司。有見環境、社會及管治在策略及營運層面對上市公司日益重要,我們認為相關的良好守則非常值得表揚,故此今年特地推出該等獎項。」



去年,獎項得到投資界廣泛支持,共161間上市公司角逐各個獎項。此外,超過700名合資格投票的人士和超過330間合資格投票的機構共投出599票予各個組別共46名得獎者。投票數字證明上市公司及投資界對香港投資者關係大獎的廣泛認同及其在投資界別所擔當的重要角色。在一眾得獎者之中,領展房地產投資信託基金(股份代號:823)、冠君產業信託(股份代號:2778)及遠東發展有限公司(股份代號:35)分別為「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司。



2020年第六屆香港投資者關係大獎很榮幸再次邀請到香港理工大學可持續經濟與創業金融中心主任鄭子云教授擔任評審團主席。於2018年,香港理工大學利用香港投資者關係大獎網上投票的數據進行了一項名為「國際與國內分析師的相對估值效應:來自投資者關係獎的分析」的研究。根據最後投票數據(即三年間418間獲提名公司共18,172有效票數),鄭教授發現獎項公佈對得獎公司的股票價值產生正面影響,其交投量亦大幅上升。此外,公司透明度亦顯示獲提名但未獲獎的公司在活動過後之透明度出現顯著改善。



2020年第六屆香港投資者關係大獎現正接受公眾提名於香港聯合交易所上市的公司。獲提名人士及上市公司經確認參賽資格後,投資界包括買方及賣方分析員及基金經理將可參與網上投票。各獎項組別中取得最高選票(得分)的獲提名專才或公司將贏得獎項,並再由評審團甄選出「投資者關係飛躍進步獎」、「整體最佳投資者關係公司大獎」及「ESG卓越大獎」之得獎者。為確保評選過程公平公正,評審團由來自學術界、專業機構代表及投資界組成。



2020年第六屆香港投資者關係大獎共有15項獎項組別,以表揚奉行優良投資者關係守則的人士及企業。其中12個獎項組別將透過公開提名及投票產生,其餘3個獎項則由評審團選出。得獎名單將於 2020年 5 或 6 月在香港舉行的頒獎典禮上公布。有關詳情,請瀏覽 www.hkira.com/awards。



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次出任本年度香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。有關2020年第六屆香港投資者關係大獎各個獎項組別及準則,以及獎項的重要日期,請查閱附錄部份。



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 (HKIRA) 於2008年成立,擁有逾900名主要於香港聯合交易所上市企業任職的會員。協會是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的投資者關係專業協會,負責促進企業管理層與投資界別的溝通,並推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。會員來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇,當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料,請瀏覽 http://www.hkira.com。



有關香港投資者關係大獎

香港投資者關係大獎是於2015年創辦的年度活動,旨在透過頒發有關獎項鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。



頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式,匯聚投資者關係專才及行內專業人士,表揚及宣揚該年度於香港蓬勃發展的投資者關係行業的卓越成就。更多關於獎項及網上提名的資料,請瀏覽www.hkira.com/awards。



傳媒查詢

縱橫財經公關顧問有限公司

龍肇怡 電話: +852 2864 4867 電郵:cindy.lung@sprg.com.hk

黃穎怡 電話: +852 2114 4953 電郵:angela.wong@sprg.com.hk

高文萱 電話: +852 2114 2370 電郵:rachel.ko@sprg.com.hk

網站:www.sprg.asia



香港投資者關係協會

李嘉儀 電話: +852 2117 1846 電郵:irawards@hkira.com

網站:www.hkira.com



附錄

重要日期 (有待最後確定)

提名期:2020年1月31日至3月2日

網上投票期:2020年3月9日至4月15日

評審團會議:2020年4月中

論壇及頒獎午宴:2020年5月或6月



獎項組別

獎項組別 嘉許 遴選方式

最佳投資者關係公司 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者團隊 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳ESG - 環境* / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳ESG - 社會* / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳ESG - 企業管治* / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者會議 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係推介素材 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳年報 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係公司(新上市公司)** / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係(主席/行政總裁) / 嘉許個人卓越表現 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係(財務總監) / 嘉許個人卓越表現 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係專員 / 嘉許個人卓越表現 / 接受提名及網上投票

投資者關係飛躍進步獎 / 於2019年在上述範疇中取得最大進展的公司 / 評審團甄選

整體最佳投資者關係公司大獎 / 在上述範疇中展示出全面卓越表現的公司 / 評審團甄選

ESG卓越大獎 / 在環境、社會及企業管治三方面整體表現優秀的公司 / 評審團甄選



* 新增獎項

**2018及 2019年於香港聯合交易所上市的公司均有資格被提名此獎項

備註:所有獎項將按公司市值劃分為大型股,中型股和小型股,最佳投資者關係公司(新上市公司)、投資者關係飛躍進步獎及ESG卓越大獎除外



評審團成員 (按英文姓氏排序)

名稱 職位 公司/組織

鄭子云教授 (評審團主席) / 主任 / 香港理工大學可持續經濟與創業金融中心

董陳綺媚女士 / 執行董事兼行政總裁 / 鉅京財經印刷服務有限公司

丘培煥女士, CFA, CPA / 前會長 / 香港財經分析師學會

李錦榮先生 / 主席 / 香港投資基金公會

陸東先生 / 獨立非執行董事 / 中信資源控股有限公司

繆子美女士CFA, CPA (US), FRM / 亞太股票聯席主管及中國首席投資總監 / 荷寳投資管理集團

徐閔女士 / 副主席 / 香港上市公司商會















