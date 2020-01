冠狀病毒爆發後NATSHIELD(TM)消毒液訂單激增

Wednesday, 29 January 2020, 16:00 HKT/SGT Share:

吉隆坡/珀斯, 2020年1月29日 - (亞太商訊) - 在澳大利亞證券交易所(ASX)上市的Holista CollTech(ASX代碼:HCT,簡稱Holista)今日宣布,其全天然消毒殺菌噴霧NatShield™消毒液在馬來西亞的需求激增,該產品中含有強大的Path-Away ®抗菌化合物。需求增加是由於最近爆發了源自中國武漢的致命冠狀病毒。



NatShield



Letter from Malaysian MOH



Holista確認,自2020年1月中旬以來,它已售罄庫存中的所有NatShield™消毒液。每瓶NatShield™消毒液均含有5%的Path-Away®。該Path-Away®由天然植物基物質製成,通過了美國食品藥品監督管理局的認證,並通過了世界衛生組織( 簡稱WHO)認可的多國實驗室的測試。



Path-Away®(www.path-away.com)由總部位於美國南卡羅來納州的Global Infection Control Consultants LLC(“ GICC LLC”)研發。 Holista在馬來西亞地區進行NatShield™消毒液的分銷。 Holista是Path-Away®在東盟地區的獨家經銷商。確診冠狀病毒病例的東盟國家包括馬來西亞,新加坡,泰國和柬埔寨。



根據來自馬來西亞3000多家藥店的七個連鎖店的要求,Holista已訂購6萬瓶NatShield™消毒液,並將於2月中旬從美國空運到馬來西亞。



新型冠狀病毒於2019年12月31日首次報告給世界衛生組織,此後一直在進行調查,確診感染的國家包括美國,加拿大,法國,澳大利亞,日本,韓國和尼泊爾。



噴霧中的活性物質能削弱病毒的細胞壁,導致傳染性生物聚集在一起,病毒在此過程中會迅速自我消亡。該強效化合物對環境友好,毒性極低,因此即使被誤食也不會對人和寵物造成傷害。它也不含酒精和其他可能有毒的化學物質。



該產品已獲馬來西亞衛生部批准使用。它也得到了新西蘭食品與安全局和新西蘭環境保護局的批准。它還已獲得美國藥典的批准,並已成功進行了USP-51消毒劑測試。本次疫情的爆發與另一種冠狀病毒:H1N1病毒的爆發情況類似,後者在2009年導致70多人死亡。



“該產品不是藥品。它通過消毒身體部位產生作用。在世界上最先進的生物安全實驗室中,它一直被證明對用戶和環境有效且安全。”Holista首席執行官Rajen Manicka博士說。該公司總部位於馬來西亞吉隆坡,並在澳大利亞證券交易所(ASX)上市。



“NatShield™消毒液是用來治療先前已知的冠狀病毒的。它可以被用作包括公共交通在內的擁擠區域的預防性噴霧劑。消毒手,馬桶座,門把手,檯面和手推車桿只需三到五次噴灑即可,效果持續兩個小時。我們計劃在所有受感染的東盟國家出售該產品。”他說。



GICC LLC(www.giccllc.com)總裁Arthur Martin博士說:“Path-Away®配方已在包括世界衛生組織在內的世界知名實驗室中得到了驗證,它能夠殺死170多種致命病原體,包括現有形式的冠狀病毒。Path-Away®目前正在測試新出現的被稱為“武漢病毒”的冠狀病毒。



Martin博士是一位享譽全球的科學家,也是世界衛生組織防治結核病組織(T.B.)的成員。先前因其在防治結核病方面的工作而獲得 “ Kochon獎”提名。 “所有年齡段的人都可以使用Path-Away®,它幾乎沒有毒性作用的風險。即使在極端溫度下,它也能保持數小時的功效,且沒有腐蝕性,甚至可以在敏感設備中使用。 ”他說。



Holista CollTech Ltd 簡介

HolistaCollTech Ltd(以下簡稱“Holista”)是一家以科研為重心的生物技術公司,由Holista Biotech SdnBhd與CollTech Australia Ltd.合併而成。集團總部位於珀斯,在馬來西亞擁有廣泛業務。該公司致力於為全球市場提供一流的天然成分和健康產品。 Holista是草藥和成分研究的領導者,旨在為消費者提供更健康的食品。



Holista在澳大利亞證券交易所(“ ASX”)上市,致力於研究、開發,製造和銷售“健康型”產品,以滿足針對天然藥物的未被滿足且不斷變化的需求。 Holista的配料組合包括低GI烘焙產品,低鈉鹽,低脂油炸食品和低熱量糖,同時又不影響口味,氣味和口感。 Holista仍是唯一一家使用專利提取方法生產綿羊膠原蛋白的公司。更多資訊,請訪問 http://www.holistaco.com



