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Thursday, January 30, 2020
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Wednesday, 29 January 2020, 16:00 HKT/SGT
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來源
Holista CollTech Ltd
冠狀病毒爆發後NATSHIELD(TM)消毒液訂單激增
吉隆坡/珀斯, 2020年1月29日 - (亞太商訊) - 在澳大利亞證券交易所（ASX）上市的Holista CollTech（ASX代碼：HCT，簡稱Holista）今日宣布，其全天然消毒殺菌噴霧NatShield™消毒液在馬來西亞的需求激增，該產品中含有強大的Path-Away ®抗菌化合物。需求增加是由於最近爆發了源自中國武漢的致命冠狀病毒。
NatShield
Letter from Malaysian MOH
Holista確認，自2020年1月中旬以來，它已售罄庫存中的所有NatShield™消毒液。每瓶NatShield™消毒液均含有5％的Path-Away®。該Path-Away®由天然植物基物質製成，通過了美國食品藥品監督管理局的認證，並通過了世界衛生組織（ 簡稱WHO）認可的多國實驗室的測試。
Path-Away®（
www.path-away.com
）由總部位於美國南卡羅來納州的Global Infection Control Consultants LLC（“ GICC LLC”）研發。 Holista在馬來西亞地區進行NatShield™消毒液的分銷。 Holista是Path-Away®在東盟地區的獨家經銷商。確診冠狀病毒病例的東盟國家包括馬來西亞，新加坡，泰國和柬埔寨。
根據來自馬來西亞3000多家藥店的七個連鎖店的要求，Holista已訂購6萬瓶NatShield™消毒液，並將於2月中旬從美國空運到馬來西亞。
新型冠狀病毒於2019年12月31日首次報告給世界衛生組織，此後一直在進行調查，確診感染的國家包括美國，加拿大，法國，澳大利亞，日本，韓國和尼泊爾。
噴霧中的活性物質能削弱病毒的細胞壁，導致傳染性生物聚集在一起，病毒在此過程中會迅速自我消亡。該強效化合物對環境友好，毒性極低，因此即使被誤食也不會對人和寵物造成傷害。它也不含酒精和其他可能有毒的化學物質。
該產品已獲馬來西亞衛生部批准使用。它也得到了新西蘭食品與安全局和新西蘭環境保護局的批准。它還已獲得美國藥典的批准，並已成功進行了USP-51消毒劑測試。本次疫情的爆發與另一種冠狀病毒：H1N1病毒的爆發情況類似，後者在2009年導致70多人死亡。
“該產品不是藥品。它通過消毒身體部位產生作用。在世界上最先進的生物安全實驗室中，它一直被證明對用戶和環境有效且安全。”Holista首席執行官Rajen Manicka博士說。該公司總部位於馬來西亞吉隆坡，並在澳大利亞證券交易所（ASX）上市。
“NatShield™消毒液是用來治療先前已知的冠狀病毒的。它可以被用作包括公共交通在內的擁擠區域的預防性噴霧劑。消毒手，馬桶座，門把手，檯面和手推車桿只需三到五次噴灑即可，效果持續兩個小時。我們計劃在所有受感染的東盟國家出售該產品。”他說。
GICC LLC（
www.giccllc.com
）總裁Arthur Martin博士說：“Path-Away®配方已在包括世界衛生組織在內的世界知名實驗室中得到了驗證，它能夠殺死170多種致命病原體，包括現有形式的冠狀病毒。Path-Away®目前正在測試新出現的被稱為“武漢病毒”的冠狀病毒。
Martin博士是一位享譽全球的科學家，也是世界衛生組織防治結核病組織（T.B.）的成員。先前因其在防治結核病方面的工作而獲得 “ Kochon獎”提名。 “所有年齡段的人都可以使用Path-Away®，它幾乎沒有毒性作用的風險。即使在極端溫度下，它也能保持數小時的功效，且沒有腐蝕性，甚至可以在敏感設備中使用。 ”他說。
更多資訊，請聯繫：
企業事務與商機
Rajen Manicka博士：
rajen.m@holistaco.com
常規諮詢：
enquiries@holistaco.com
媒體與投資者關係諮詢
WeR1 Consultants Pte Ltd
Karishma Ailsinghani
E:
holista@wer1.net
; P: +65 84792656
Holista CollTech Ltd 簡介
HolistaCollTech Ltd（以下簡稱“Holista”）是一家以科研為重心的生物技術公司，由Holista Biotech SdnBhd與CollTech Australia Ltd.合併而成。集團總部位於珀斯，在馬來西亞擁有廣泛業務。該公司致力於為全球市場提供一流的天然成分和健康產品。 Holista是草藥和成分研究的領導者，旨在為消費者提供更健康的食品。
Holista在澳大利亞證券交易所（“ ASX”）上市，致力於研究、開發，製造和銷售“健康型”產品，以滿足針對天然藥物的未被滿足且不斷變化的需求。 Holista的配料組合包括低GI烘焙產品，低鈉鹽，低脂油炸食品和低熱量糖，同時又不影響口味，氣味和口感。 Holista仍是唯一一家使用專利提取方法生產綿羊膠原蛋白的公司。更多資訊，請訪問
http://www.holistaco.com
Jan 29, 2020, 16:00 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 食品, 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
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