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來源 日清食品有限公司 日清食品成立合營公司以拓展在中國市場的分銷平台

香港, 2020年1月23日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今日公佈，集團與劉峰女士已訂立股東及合作協議（「股東協議」）成立一家合營公司（「合營公司」）。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「是次成立合營公司的目的是為了使產品更多元化及擴大集團於中國的分銷渠道，長遠而言為集團開拓新收入來源。此舉亦使我們更能穩札位於上海的業務基礎，並締造長遠戰略價值，有利於為股東創造可持續回報。同時，這亦是我們本地化工作的一部分，以加強集團在中國的影響力和相關性。展望未來，我們將繼續尋找機會建立戰略合作夥伴關係或聯盟，從而推動集團增長。」



該合營公司擬成為一家控股公司，並將成立一家中國外商獨資企業。合營公司及中國外商獨資企業主要在中國一線城市（包括上海）從事進口及銷售廣泛的日本品牌食品及飲料產品，計劃於今年第二季度開展業務。



日清食品及劉峰女士分別佔該合營公司的81%及19%股權。日清食品以現金向公司之股本注資約18.6 百萬港元，並由內部資源撥付。合營公司及中國外商獨資企業將為日清食品的附屬公司，其業績將合併於集團的財務報表入賬。



合營公司將有助集團拓展其分銷渠道，並提供更多樣化的產品以滿足中國顧客對日本品牌飲食產品日益漸增的需求。合營公司不單能為集團提供更強大的分銷平台，更可與集團於中國現有的即食麵業務產生協同效益，有助提升集團的收益及整體競爭力。



此外，為實踐集團高級管理層本地化之長期發展策略，日清食品(中國)投資有限公司董事長助理應里風先生將獲委任為該中國外商獨資企業的主席。劉峰女士將獲委任為該中國外商獨資企業的董事。集團相信此舉可以加深其對中國市場的認識，為迎接未來的市場挑戰作更好的準備。



有關該合作的詳情請參閱公告:

http://tinyurl.com/vephypt



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集團」；股份編號：1475) 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。詳情請流覽 www.nissingroup.com.hk。



有關劉峰女士

劉峰女士為1994 年成立的Dongfeng Group創辦人，現任上海著名日本品牌食品及飲料進口商及批發商大昌東峰食品（上海）有限公司總經理及董事。



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