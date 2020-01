Thursday, 23 January 2020, 16:50 HKT/SGT Share:

來源 金活醫藥集團有限公司 疫情牽動人心,預防為主

香港, 2020年1月23日 - (亞太商訊) - 近日,全國人民的注意力都被一種快速傳播的疾病─新型冠狀病毒感染的肺炎牽制,受該病毒感染的患者一般會出現發熱、乏力、乾咳、逐漸出現呼吸困難,嚴重者出現急性呼吸窘迫綜合症、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒、出現凝血功能障礙、甚至死亡。



截止至2020年1月22日上午,全國已確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例324例,疑似163例,死亡6例。全球多個國家亦逐漸出現確診病例,包括美國、日本、韓國等。根據國家衛健委消息公佈,造成全國民眾日益擔憂的新型冠狀病毒,其結構與當年肆虐全國的「非典」SARS病毒存在同源性與相似的結構,病毒呈現傳染性強、初期症狀不嚴重、潛伏期長等特點,因此初期受病毒感染的患者不一定能及時發現。不過,在「非典」時期於中國率先推出「防感湯」的高雪教授就表示,用中藥的辦法完全可以進行預防,而且可以使用抗感皇牌「普濟抗感顆粒」來進行預防。



由香港遠大製藥廠生產的普濟抗感顆粒按照國際優質生產標準,其主要原料:牛蒡子,馬勃,酒黃連,甘草,酒黃芩,薄荷,柴胡,荊芥穗,桔梗,板藍根,升麻等。主要作用:清熱解毒,症見發熱、頭痛、咽痛、全身乏力、酸痛。經過數十年臨床實踐測試,運用現代精密製劑技術製成了普濟抗感顆粒這一抗感良方,證明療效顯著、穩定、無任何毒副作用,對發熱、咽痛、身痛症候群具有良好功效,在抗呼吸道病毒感染方面發揮了巨大的作用。而普濟抗感顆粒這經典抗感藥品的研製,少不了在“非典”時期便在防感一線的醫療工作者——高雪、曲敬來兩位教授的身影。



2003年抗擊“非典”時,高雪教授作為深圳市抗擊「非典」專家組中唯一的中醫專家,她所研製的防感湯系列處方短短一個月售出120多萬例。身處廣州、香港兩個重災區之間,深圳卻創造了「0死亡率、醫務人員0感染、發病率低」的傳奇紀錄。



2006年5月,高雪教授與專家組一起,成功救治了深圳市首例重症H5N1禽流感病人。



2009年4月至11月,她與丈夫曲敬來一起參加了深圳市重大呼吸道傳染病救治組的工作,用純中藥的辦法治療甲型H1N1流感,獲得了比流感特效藥達菲更好的臨床療效。



在2013年,這對夫婦入選深圳H7N9臨床25位專家的大名單。並且在深圳呼吸內科的前十位專家中,這對用中藥方法治療呼吸道病毒感染而著稱的夫婦又名列其中。



普濟抗感顆粒的原型─普濟消毒飲來自源自《東醫寶鑒校釋》中的一個治瘟疫的奇方,在高雪祖輩行醫過程中已被大量使用,高雪夫婦根據此方,並結合祖傳治流感的秘方,研製出普濟抗感飲。在2009年豬流感的臨床治療應用中,在高雪的建議下將病患分為三組,運用純中藥、西醫、中西醫結合三種辦法來治療,從治療結果來看,普濟與達菲(流感特效藥)幾乎打了個平手,有些方面普濟還勝出。



金活醫藥集團以「效力世人、澤潤蒼生」為使命,為了讓造福更多患者,與高雪夫婦合作,研製出普濟抗感顆粒。



如今新型冠狀病毒感染的肺炎疫情愈加嚴重,除勤洗手、戴口罩等方式外,還可以使用普濟抗感顆粒進行預防。



《黃帝內經》所說:「上工治未病,不治已病,此之謂也」即採取相應的措施,防止疾病的發生發展。針對病毒傳染性強、初期症狀不顯著、潛伏期長的特點,做好充足的預防比事後治療更重要。



與西藥相比,我國中藥不但具有較強的抗病毒作用,而且其作用因為是多靶點作用,往往是廣譜的,不易產生耐藥性。既使面對新型變異的病毒,仍然可以有所作為。抑制炎症反應和有效退熱,是防止出現重症肺炎的關鍵。另外,中藥治療流感還有一個特有的優勢,就是調節免疫功能,可以增強人體抵抗力,從而使人體不易感染病毒。



基於中醫辨證論治的思想,針對此次新型冠狀病毒感染而引發的發熱、乏力、乾咳等症狀,普濟抗感顆粒應有良好的預防治療效果。



此次疫情剛好發生在春節前後,正值全國人口流動最密集、頻繁的時間,返鄉、探親、旅遊等都會加速疫情的擴散,形成病毒傳播、生長,甚至變異的溫床。



金活醫藥集團溫馨提示您:

在春節如因返鄉、探親、遊玩等前往人群密集或空氣不流通的地方,請及時沖服普濟抗感顆粒,並在口中徐徐含服,讓藥液在喉嚨及口中浸潤,形成保護。



如發現個人或親朋身體不適、發熱、乏力、乾咳等,在及時送到醫院診治外,也可以沖服普濟抗感顆粒,對治療以上症狀均有良好效果。







Jan 23, 2020, 16:50 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network