前 GE 首席投資官加入 Rainmaker 作為戰略顧問

彼得伯勒、安大略, 2020年1月23日 - (亞太商訊) - Rainmaker 世界各地的公司(場外交易市場的粉色: RAKR ) 宣布任命了Webbs 山的合作夥伴和它的管理合夥人、前GE首席投資官作為Nordin Kekedjian 1月22日有效的戰略顧問, 2020 。



先生 Kekedjian 的 專業技術涵蓋了 30 年的通用電氣公司,在那裡他最近擔任首席投資官。他 有 著豐富的經驗構建和運營的國際平台在整個歐洲和中東地區,並已執行的併購交易,總價值超過 1 億美元 300B 。其中包括, 30美元 B 合併 GE 石油和天然氣和貝克休斯, 一個最全面的結構調整,金融服務行業。 Kekedjian 已導致收購的破壞性的技術在工業物聯網( IIoT )、三維印刷和生命科學。具體地說, Kekedjian 最近策劃的 1.65B 元購置 LM 的風力發電, 3.25 美元的 B 買賣 GE 分佈式電源和 3.4B 美元收購 GE 和水處理技術通過蘇伊士環境和 Caisse Dépôt et de 安插魁北克( CDPQ )。



任命了 Webbs 山夥伴亮的腳後跟, Rainmaker 取得勝利,歐盟的地平線計劃資助 2020 元的 2.5 米,開發了一個 100% 的可再生水對水溶液 的加那利群島。 Rainmaker 全球公司開發了兩個極具成本效益的移動性和可縮放水即服務(WAAS) 系統中使用的專有技術,提取新鮮的飲用水來自大氣層或從鹽和受污染的水的使用可再生能源。這一 21 世紀的靈活的辦法解決人類的水懸殊的挑戰與可持續的解決方案,為各種不同的 複雜的 方案。



"我非常高興能 與 阿里斯 到驅動器的股東價值,並建立了先進的 WaaS 系統,以滿足日益增長的 全球需求 的飲用水",說邁克爾· Skinner , Rainmaker 首席執行官。



"我的目標是推出 Rainmaker 作為全球水務公司通過確定戰略合作夥伴、分銷渠道和交易的商用化 Rainmaker 的獨特功能",表示 Kekedjian 。 "阿里斯的領導經驗,在多個相關行業的全球網絡和併購的跟踪記錄在水、可再生能源和分佈式電源部門使他有一個理想的合作夥伴,幫助履行Rainmaker 願景和擴展我們的業務,說:"邁克爾·奧康納, Rainmaker 執行主席。



Rainmaker 世界各地的公司是一家上市公司,總部設在加拿大的彼得伯勒、具有創新和製造中心在鹿特丹,荷蘭。符號(場外交易市場的粉色: RAKR )。



在全球範圍內有關 Rainmaker Inc.

Rainmaker 世界各地的公司(場外交易市場的 粉色: RAKR )的總部位於彼得伯勒、加拿大、具有創新和製造中心在鹿特丹,荷蘭。我們的專利水技術提供了經濟實惠的酒水,在縮放的地方都是需要的。



我們的全球主要市場是:

1 。在人道主義方面,我們正在幫助我們將安全飲用水, 80000萬 的人,生活得不到干淨的水。

2 。商業部門,重點是石油和天然氣、農業食品和採礦,需要一個極具成本效益的環保解決方案,用於清潔他們的廢水。



Rainmaker 生成兩種類型的高效能源、淡水生產技術:

1 。空氣與水,這豐收的新鮮空氣中的水。

2 。水-水,這種變換的海水或受污染的水變成酒的水。



該技術是這兩種風能和太陽能供電,可以部署在任何地方,和葉片無碳的痕跡。我們還提供選項,用於混合式、網格和柴油動力模型。



空氣與水的單位,這些單位提供了三種標準尺寸,生產 5,000 、 10,000 或 20,000 公升飲用水每單位每一天。水對水的單位,這些單位也提供了三種標準尺寸生產 37,500 、 75,000 和 150,000 公升每單位每一天。在人道主義部門, Rainmaker 技術是否適合社區的 200 至 30,000 人,根據數字的單位部署的。



我們的目標是成為全球領先的公司,在全球範圍內解決水危機。簡單地說,我們正在創造安全的飲用水,其中很少或不存在。有興趣的人士可以訪問其他信息 Rainmaker 公司的網站位於 http://www.rainmakerww.com 符號(場外交易市場的 粉色: RAKR )。



前瞻性陳述

某些事項的討論本公告中包含的聲明、估計和預測有關的成長, Rainmaker 的業務、潛在分銷合作夥伴關係和/或客戶機以及相關的業務戰略。這種聲明的估計和預測可能構成前瞻性陳述中所指的聯邦證券法。因素或事件,可能導致實際結果不同的可能出現的時間對時間。 Rainmaker 的公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他。收件人的信息都告誡說不要過分依賴前瞻性陳述。



有關更多信息,請聯繫:

Rainmaker 全球公司

邁克爾· Skinner 、首席執行官

info@rainmakerww.com

+1-877-334-3820



