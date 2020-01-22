Tuesday, 21 January 2020, 16:45 HKT/SGT Share: 持續領跑！興業銀行香港分行境外債券承銷業務再創佳績

香港, 2020年1月21日 - (亞太商訊) - 彭博資料1顯示，興業銀行香港分行在2019年度中國離岸債券承銷商排行榜中名列前茅，落地項目超百筆，連續兩年蟬聯中國離岸債券城投類排行榜第一位。根據華爾街交易員資料2，在2019年中資美元債承銷商總排行榜中，興業銀行香港分行位列中資股份制銀行香港分行承銷商第一位，在中資美元債城投類排行榜中更是以落地項目68筆、承銷金額25.3億美元的成績高居榜首。







興業銀行香港分行作為優質發行人經驗豐富、服務對象覆蓋面廣、客戶類型多元、市場佔有率高，2019年內多次中標境外美元債項目的主承銷商角色，專業水準、承銷實力受到業界一致認可。同時，借助境外分行“橋頭堡”優勢，加強與興業銀行境內分行聯動，協助境內企業通過境外債券發行拓寬融資管道、樹立國際形象、搭建海外平台及實現多元化資產配置。



近年來興業銀行以“商行+投行”為抓手，發揮債券直接融資優勢，對接廣闊的多層次金融市場，優化加大金融供給，持續增強服務實體經濟能力。根據Wind資訊發佈的“2019年NAFMII債務融資工具承銷排行榜”，興業銀行以5200億元的主承銷規模和795只的承銷數量，蟬聯市場第一，連續8年領跑股份制銀行。



注釋：

1. 該排行榜不包括發行金額小於1億美元、發行期限小於540天的境外債券。

2. 資料來源：www.serespartners.com，包含港資美元債，且僅包含固定利息美元債，不含浮息債、可轉債等。





Jan 21, 2020, 16:45 HKT/SGT

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