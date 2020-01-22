投資推廣署協助海外及內地企業來港開設或擴展業務數字創新高

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|Tuesday, 21 January 2020, 15:30 HKT/SGT
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來源 InvestHK
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香港, 2020年1月21日 - (亞太商訊) - 投資推廣署今日（一月二十一日）宣布，該署於二○一九年共協助了487間海外及中國內地企業在港開設或擴展業務。
該數目較二○一八年上升11.7%，創歷年新高，當中金融科技公司及初創企業的增長最為強勁。另外，487間企業共創造6 009個就業職位，較二○一八年上升14.1%。
超過27%獲協助公司指出，香港的國際樞紐地位在中國內地的持續經濟發展中擔當重要角色，選址香港旨在充分把握粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議的商機。
投資推廣署署長傅仲森對該署所協助的公司數目於二○一九年繼續上升感到鼓舞。他說：「二○一九年本署協助的公司及其創造的職位數目再創新紀錄，憑藉香港的固有營商優勢及新機遇，尤其在粵港澳大灣區的最新發展及『一帶一路』倡議推動下，香港將持續吸引海外及內地投資者。」
傅仲森補充：「展望二○二○年，縱然國際及本地經濟環境不明朗，我們將繼續致力吸引跨國企業以至創業投資者在香港設立業務。配合政府政策目標，我們亦會特別注重協助創新科技公司落戶香港。」
二○一九年年度報告重點
487間公司來自48個經濟體，中國內地繼續是最大的來源市場，共有120間公司；其次是美國（71）、英國（43）、日本（27）和法國（25）；來自東盟的企業合計有29間。
按行業分布，最多是「創新及科技」公司，共有106間；其他包括「運輸及工業」（65）、「旅遊及款待」（60）及「金融科技」（57）。投資推廣署亦協助了70間不同界別的初創公司，佔總獲協助公司14.4%。
獲協助公司於成立或擴充首年共創造6 009個職位，較投資推廣署於二○一八年協助的公司所創造的職位數目上升14.1%。
當中有135間（27.7%）公司指出，他們計劃利用香港作為參與粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議的平台。
關於投資推廣署
投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門，專責促進外來直接投資，致力協助海外及內地企業在香港開設或擴展業務。該署為海外及內地企業提供免費資訊及專業支援服務。如欲查詢更多資料，歡迎瀏覽該署網站www.investhk.gov.hk。
Jan 21, 2020, 15:30 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 旅游观光, 业务, 本地, Government
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