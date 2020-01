Tuesday, 21 January 2020, 15:30 HKT/SGT Share:

來源 InvestHK 香港特別行政區政府投資推廣署協助海外及內地企業來港開設或擴展業務數字創新高

香港, 2020年1月21日 - (亞太商訊) - 香港特別行政區政府屬下部門投資推廣署今日(一月二十一日)宣布,該署於二○一九年共協助了487間海外及中國內地企業在港開設或擴展業務。







該數目較二○一八年上升11.7%,創歷年新高,當中金融科技公司及初創企業的增長最為強勁。另外,487間企業共創造6 009個就業職位,較二○一八年上升14.1%。



超過27%獲協助公司指出,香港的國際樞紐地位在中國內地的持續經濟發展中擔當重要角色,選址香港旨在充分把握粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議的商機。



香港特別行政區政府投資推廣署署長傅仲森對該署所協助的公司數目於二○一九年繼續上升感到鼓舞。他說:「二○一九年本署協助的公司及其創造的職位數目再創新紀錄,憑藉香港的固有營商優勢及新機遇,尤其在粵港澳大灣區的最新發展及『一帶一路』倡議推動下,香港將持續吸引海外及內地投資者。」



傅仲森補充:「展望二○二○年,縱然國際及本地經濟環境不明朗,我們將繼續致力吸引跨國企業以至創業投資者在香港設立業務。配合政府政策目標,我們亦會特別注重協助創新科技公司落戶香港。」



二○一九年年度報告重點

487間公司來自48個經濟體,中國內地繼續是最大的來源市場,共有120間公司;其次是美國(71)、英國(43)、日本(27)和法國(25);來自東盟的企業合計有29間。



按行業分布,最多是「創新及科技」公司,共有106間;其他包括「運輸及工業」(65)、「旅遊及款待」(60)及「金融科技」(57)。投資推廣署亦協助了70間不同界別的初創公司,佔總獲協助公司14.4%。



獲協助公司於成立或擴充首年共創造6 009個職位,較投資推廣署於二○一八年協助的公司所創造的職位數目上升14.1%。



當中有135間(27.7%)公司指出,他們計劃利用香港作為參與粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議的平台。



關於投資推廣署

投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門,專責促進外來直接投資,致力協助海外及內地企業在香港開設或擴展業務。該署為海外及內地企業提供免費資訊及專業支援服務。如欲查詢更多資料,歡迎瀏覽該署網站www.investhk.gov.hk。



傳媒查詢:

香港投資推廣署

蘇志超

公共關係主管

電話: +852 3107 1035

電郵: ASo@investhk.gov.hk



陳慧儀

公共關係高級經理

電話: +852 3107 1071

電郵: EChan@investhk.gov.hk



