吉林大學與宏華集團聯合研發項目榮獲2019年度國家技術發明獎

成都, 2020年1月21日 - (亞太商訊) - 1月10日,2019年度國家科學技術獎在京揭曉,由吉林大學與宏華集團有限公司(全球能源智慧開發方案提供商,股票代碼:196.HK,以下簡稱“宏華集團”或“宏華”) 聯合研發的專案“頂部驅動精准控壓科學鑽探裝備關鍵技術及應用”榮獲2019年度國家技術發明獎二等獎。



該獲獎專案的主要完成人包括孫友宏(吉林大學)、王清岩(吉林大學)、呂蘭(四川巨集華石油設備有限公司)、于萍(吉林大學)、任傑(四川巨集華石油設備有限公司)、沙永柏(吉林大學)­——呂蘭與任傑為宏華集團技術骨幹。該專案主要應用於中國首台萬米大陸科學鑽探專用鑽機“地殼一號”, 其研發亮點為自動化的鑽井裝置和國內最大的全液壓頂驅裝置。該鑽機採用國際先進水準的機電數位一體化設計,簡化機械結構,實現數位控制,具備資訊化、智慧化功能,在國內超深鑽機領域處於領先地位。“地殼一號”創造了深地研究的岩心鑽取深度新紀錄,是全球第一口鑽穿陸相白堊紀的科學探井。



該項目促進我國在深部鑽探技術領域到達國際領先水準,同時拓展了我國深部能源勘查開發的新空間,提升我國在地球深部探測領域的科技創新能力和國際影響力。未來,宏華將持續發展科技創新能力,為我國超深井鑽探計畫提供更高性能的鑽機。



2019年度國家科學技術獎揭曉當日,中共中央國務院在北京隆重舉行國家科學技術獎勵大會,習近平、李克強、王滬甯、韓正等党和國家領導人出席大會並為獲獎代表頒獎。



此次評選向296個專案和12名科技專家授獎。其中,國家自然科學獎授獎項目46項,國家技術發明獎授獎項目65項,國家科學技術進步獎授獎項目185項。中國石油行業佔據其中11個獎項,包括國家技術發明獎二等獎三項,國家科學技術進步獎一等獎兩項,二等獎六項。



關於宏華集團

宏華集團有限公司為香港主機板上市公司(股票代碼196.HK),是中國航太科工集團有限公司旗下的能源裝備發展主平臺。作為全球領先的陸地鑽采設備製造商之一及中國最大的陸地石油鑽機出口商,宏華主要從事研製陸地鑽探設備(包括鑽機、核心零部件、井下工具等)、陸地完井設備(包括壓裂成套設備等)、海洋鑽井模組及裝備,以及提供陸地油氣勘探開發的相關工程服務。憑藉其強勁研發能力、優質生產設施及成熟的國際銷售網路,巨集華的產品約80%銷往世界各地的知名企業,包括主要產油區如北美、中東和新興市場如南美、南亞、俄羅斯、中亞及非洲等地區。未來,宏華將繼續聚焦核心業務,並在非常規油氣、能源+互聯網領域加大資源配比,成為油氣行業國際領先的企業。







