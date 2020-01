阿澤雷斯推出亞太區宣傳片，展現公司“配方成就創新”的決心

Wednesday, 22 January 2020, 11:30 HKT/SGT Share:

新加坡, 2020年1月22日 - (亞太商訊) - 2019年7月,阿澤雷斯在全球推出了全新的標語“配方成就創新”和公司宣傳片。現在,阿澤雷斯再次推出亞太區宣傳片,介紹了亞太地區近年來實現強勁增長的推動因素。新宣傳片也凸顯了公司在配方和應用技術方面的持續性投資。



亮點和說明

- 阿澤雷斯亞太區宣傳片介紹了公司在當地市場的增長驅動力以及產品和服務優勢。

- 新宣傳片也體現了阿澤雷斯致力於成為所有客戶和行業的創新服務供應商的戰略定位。

- 點擊此處,觀看視頻。 https://youtu.be/BLUZBZLy9o4



阿澤雷斯通過將創意轉化為推動增長的先進解決方案,為合作夥伴創造價值。公司不斷向客戶提供創新配方,幫助他們滿足嚴苛的市場要求並迎合不斷變化的消費趨勢。阿澤雷斯在亞太地區的25個應用實驗室和以市場為導向的銷售團隊在這方面發揮了積極重要的作用。



新宣傳片以阿澤雷斯全球品牌宣傳片為基礎,同時也融入了當地獨特的文化和架構。宣傳片中,阿澤雷斯亞太區管理團隊介紹了新成立的實驗室、在不同市場取得的成果、300名成員的團隊成長、工作與生活平衡以及所有阿澤雷斯員工所享有的均等機遇。



阿澤雷斯亞太地區CEO Laurent Nataf評論到:

“阿澤雷斯亞太區團隊在過去幾年取得了讓人引以為傲的出色成績, 這是我們團隊所具有的熱情和投身敬業精神的真實見證。在實現快速增長的同時,我們還與客戶和供應商建立了牢固的合作關係。新的亞太區宣傳片將幫助我們更好地向合作夥伴展示我們的實力、我們的專業以及在過去幾年中成功建立的業務增長。“



聯繫信息

阿澤雷斯

Marina Kaptein

集團通信總監

電子郵箱: marina.kaptein@azelis.com



關於阿澤雷斯

阿澤雷斯是一家領先的特種化學品和食品添加劑經銷商,業務遍布全球40多個國家,擁有近2000名員工。我們由行業、市場和技術專家組成雄厚的團隊,致力於生命科學和工業化學品領域。我們為大約40,000多家客戶提供了橫向互補產品價值鏈,創造了19.4億歐元的營業額(2018年)。在美國,我們經營著許多知名的聯合品牌,以滿足該地區的各種市場需求。



通過我們60個應用實驗室的齊心協力,我們屢獲殊榮的技術人員幫助客戶開發配方。我們將全球影響力與當地關注點相結合,為當地客戶提供可靠、綜合的服務,並為客戶提供有吸引力的商機。我們相信,我們的員工和合作夥伴一定會建立和培養牢固、誠摯的關係。



創意創造影響,配方成就創新。



www.azelis.com



