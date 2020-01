Monday, 20 January 2020, 18:32 HKT/SGT Share: 安捷證券第二輪藥品集採結果:降價主旋律不變,首推創新型龍頭

香港, 2020年1月20日 - (亞太商訊) - 2020年01月17日,第二輪國家集採正式開標,結果如下:122家企業參與採購,33個(按通用名計)藥品的194個品規激烈厮殺,價格降幅超出市場預期。網傳結果顯示,共産生擬中選企業77家,擬中選産品100個(按品規計),與集採辦給定的最高有效申報價相比(下同),價格降幅在-11.1%至-93.0%,平均降幅-55.1%。碳酸氫鈉流標。



擬中標企業情况:

1.科倫藥業(002422.CH)是最大贏家,共5款産品中標,價格平均降幅-32.8%;

2.齊魯製藥7個競標産品中4個中標,平均降幅-39.6%,重磅産品注射用紫杉醇(白蛋白結合型,以下簡稱白蛋白紫杉醇)降幅-23.8%,未中標;

3.拜耳(BAYN.DE) 利用1.8倍規則成功狙殺華東醫藥(000963.CH)和新和成(002001.CH),以-78.4%的降幅中標本次集採最大品種阿卡波糖。



安捷證券維持此前對重點已覆蓋公司的研判:

1.石藥集團(1093.HK)中性偏負面,5中3,白蛋白紫杉醇(-68.9%),若FY20E銷量支持滿産或接近滿産(200萬隻以上),則可保證收入不降低,否則將産生負面影響,阿莫西林(-28.0%)、阿奇黴素(-77.9%)市佔率低;



2.中國生物製藥(1177.HK)中性偏正面,5中3,分別為阿比特龍(-77.1%)、奧美沙坦酯(-68.8%)和福多司坦(-56.2%),福多司坦佔收入比重約0.6%,前列腺癌重磅品種阿比特龍原研藥出局,中標可迅速搶佔市場份額,預計峰值銷售額15億元人民幣,奧美沙坦酯市佔率低,中標影響正面;



3.復星醫藥(2196.HK)偏正面,6中4,分別為阿奇黴素(-71.7%)、克林黴素(-44.0%)、异烟肼(-78.2%)和吲達帕胺(-14.1%),品種市佔率低;



4.百濟神州(6160.HK, BGNE.US)偏正面,白蛋白紫杉醇中標,降幅-52.1%,銷售見長的強大競爭對手齊魯製藥出局,産品放量可期;



5.華潤醫藥(3320.HK)/東陽光藥(1558.HK)/國藥控股(1099.HK)均中性偏正面,分別中標‪3/3/1‬個品種,産品市佔率均較低;東陽光藥(1558.HK)競標的3個品種全部以最低價中標,表現亮眼。‬‬‬‬‬‬



安捷證券預計2H20E有可能進行新一輪國家集採和醫保談判,醫保基金騰籠換鳥加速並常態化:1.網傳01月10日醫保局局長胡靜林提出的帶量採購三年工作計劃印證了安捷證券的研判:將醫院採購金額前160的品種作為集採的重點,3年集採5-6批;3家及以上BE滿25個自動啟動國家集採;2.安羅替尼等FY18A通過談判進入醫保的産品將於2H20E到期,届時將開展新一輪價格談判。



安捷證券建議投資者關注結構性和個股機會。安捷證券堅持一貫的觀點,第一,集採常態化,降價主旋律,仿製藥的職能從賺取利潤向品牌拓展、渠道鋪設、口碑樹立、貢獻穩定現金流轉換;第二,醫保基金騰籠換鳥常態化,投資人對降價幅度和仿製藥長期的價格走勢不應抱有任何僥幸心理,謹慎為上;第三,集採和醫保談判對估值的影響不再是全行業無差別回調,而是各有漲跌,投資者應更加關注上市公司各競標産品的市場份額、銷售額、産能、原料藥自産、滲透率和替代率等因素,具體問題具體分析;第四,創新是不變的主題,研發鑄就競爭力和護城河,政策的倒逼為資金和研發實力雄厚、新舊增長動能輪動速度快、創新藥管線佈局充分的龍頭企業帶來集中效應,如中國生物製藥(1177.HK)、石藥集團(1093.HK)等,核心資産雖然估值較高,但也不宜輕易减配,投資者可留意超跌機會;第五,持續不斷的研發投入將有利CRO/CDMO企業,建議關注藥明生物(2269.HK)、維亞生物(1873.HK)等;第六,關注具有海外市場拓展能力、創新能力和長期成長潜力的生物製藥頭部企業,如百濟神州(6160.HK)、信達生物(1801.HK)、君實生物(1877.HK)等。







