Monday, 20 January 2020, 11:26 HKT/SGT Share: 弘陽地產榮獲「華富財經傑出企業大獎」之「傑出房地產開發企業」及「金港股評選」之「最具價值地產股公司」兩項大獎

香港, 2020年1月20日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司(「弘陽地產」或「集團」;股份代號:1996)欣然宣佈,集團於「華富財經傑出企業大獎2019」榮獲「傑出房地產開發企業2019」;並於第四屆「金港股評選」獲頒「最具價值地產股公司」。



弘陽地產表示十分榮幸能夠獲頒這兩項殊榮。弘陽地產是國內為數不多、擁有完整城市更新服務業態的房地產企業。集團更以「地產+商業」雙輪驅動的戰略方針,以及差異化高品質發展思路,嚴格執行「做透大江蘇,深耕長三角,佈局都市圈」的區域佈局策略,同時拓展具有經濟活力的核心城市。



「華富財經傑出企業大獎」乃是香港商界及傳媒界極具影響力的盛事,其評審團由華富財經編輯部、研究部團隊,以及一班獨立的經濟分析師組成。評審團依據產品及服務、品牌形象、管治方針、市場推廣、發展策略和潛力、業內成績、企業社會責任,以及獨特之經營理念或發展等,從各行業中選出具代表性的企業接受嘉許並頒發獎座以作表彰。



「金港股評選」則由智通財經與同花順財經共同主辦。其中「最具價值地產股公司」旨在表彰公司治理結構健康、行業地位顯著、主營業務良好,能為投資者提供持續、穩定價值回報的房地產港股上市公司。此次集團獲得「最具價值地產股公司」獎項,凸顯了業界和投資人對相關行業的關注,對集團是極大的鼓勵,更是一種鞭策。



弘陽地產一直秉承「在商言人,誠者致遠」的核心價值理念,專注開發和運營住宅物業、商業及綜合用途物業。集團未來會繼續努力,為客戶、股東、合作夥伴、政府、社會公眾等承擔更多的社會責任,創造更大的價值。







